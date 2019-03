Netflix test hogere prijzen voor abonnement in België kg

15 maart 2019

17u47

Bron: Data News 1 Internet Netflix onderzoekt of het een prijsverhoging kan doorvoeren in ons land. De streamingdienst blijkt nieuwe klanten telkens andere prijzen te tonen en zo te testen aan welke tarief ze een abonnement aangaan. Dat meldt Data News. Nochtans had Netflix laten weten dat er in België voorlopig geen prijsstijging zat aan te komen, maar dat lijkt nu dus op z’n minst dubieus.

Op de website van Netflix kan je de prijzen van de drie mogelijke abonnementsformules bekijken. Maar die prijzen lijken voortdurend te veranderen, zo melden gebruikers. De website toont tarieven die schommelen tussen 13,99 euro – de huidige, officiële prijs – tot maar liefst 17,99 euro voor een Premium-abonnement. Welke prijs je wordt voorgeschoteld, lijkt compleet willekeurig te zijn. Tijdens een korte test kregen wij alvast 13,99 euro, 16,99 en 17,99 euro te zien.

Onderzoek

Het blijkt om een onderzoek te gaan van Netflix zelf. De streamingdienst wil onderzoeken of nieuwe klanten ook nog een abonnement afsluiten aan een hogere prijs, bevestigt een woordvoerder aan Data News. Dezelfde test zou ook in andere landen lopen. Zo werden de verschillende tarieven ook opgemerkt in Frankrijk, Nederland en Italië.

[Dutch] Holy **** @NetflixNL. In Google Chrome betaal je voor bijv Premium €13,99, maar in Firefox €15,99. Mag dit @Consumentenbond, @kassa_bnnvara?



cc @danielverlaan pic.twitter.com/N60mRkt7Tb Gert van Dijk(@ gertvdijk) link

Voorlopig zijn de hogere prijzen wel louter fictief. Nieuwe klanten worden steeds de officiële prijs van 13,99 euro aangerekend, ook al sluiten ze het abonnement af op basis van een hogere prijs.

Amerikaanse prijsverhoging

Begin dit jaar werd al bekend dat Netflix de prijzen in de Verenigde Staten flink optrok. Amerikaanse Netflix-gebruikers betalen er voortaan 13 dollar (11,5 euro) per maand, terwijl ze er vroeger maar 11 dollar (9,7 euro) voor neertelden.



Toen liet een woordvoerder nog weten dat die prijsverhoging in ieder geval geen invloed zou hebben op de Belgische tarieven. Maar een prijsstijging lijkt nu dus niet ondenkbaar, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek.

