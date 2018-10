Netflix moet binnenkort minstens 30 procent Europese producties aanbieden AW

02 oktober 2018

17u16

Het aanbod van films en series op de populaire streamingdienst Netflix zal binnenkort voor minstens dertig procent uit Europese producties bestaan. Platformen als YouTube en Facebook zullen het dan weer makkelijker moeten maken om schadelijke content te rapporteren.

Die regels zijn het gevolg van de goedkeuring van de nieuwe Europese richtlijn over audiovisuele mediadiensten.



Terwijl het voor de traditionele televisie al verplicht is om voor meer dan de helft van de zendtijd Europese producties te programmeren, komt daar nu de verplichting bovenop dat video-on-demand-diensten dertig procent Europese content moeten aanbieden. "Dit zal vanzelfsprekend de investeringen in Europese producties versterken", zegt Europees Parlementslid Ivo Belet (CD&V). "Onze film- en televisiesector zal mee profiteren van de toenemende populariteit van online platformen."

Maatregelen tegen schadelijke content

Audiovisuele mediadiensten worden ook verplicht om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van haatdragende, gewelddadige en terreurverheerlijkende video's. Er komt geen filter die content screent, voordat die online geplaatst wordt, maar van spelers als YouTube en Facebook wordt wel verwacht dat ze het gebruikers makkelijker maken om ongewenste inhoud te signaleren.

Verder bevat de richtlijn maatregelen die minderjarigen moeten beschermen tegen schadelijke video's. Er komen ook duidelijke beperking voor de hoeveelheid reclame die mag worden getoond.

Na de definitieve goedkeuring door de Raad krijgen de Europese lidstaten 21 maanden de tijd om de nieuwe richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.