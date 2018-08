Nepaccounts op Facebook steeds moeilijker te onderscheiden kv

03 augustus 2018

20u51

Bron: Reuters 6 Internet De makers van valse Facebookprofielen maken het steeds moeilijker om hen te traceren en identificeren. Volgens experts in cyberveiligheid wordt een steeds grotere uitdaging om te vermijden dat het platform gebruikt wordt voor de verspreiding van politieke misinformatie.

Facebook deelde dinsdag nog mee dat het 32 neppagina's en valse accounts van Facebook en Instagram had verwijderd. De pagina's in kwestie zouden zich volgens het sociale netwerk schuldig maken aan "gecoördineerd onoprecht gedrag".

In april duidde Facebook het Russische Internet Research Agency nog aan als verantwoordelijke voor een groot aantal berichten, evenementen en propaganda die in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 op Facebook werden geplaatst. Maar deze week kon het sociale netwerk niet zeggen wie achter de nepaccounts .



"Het is duidelijk dat wie achter deze accounts zit, veel verder gaat om zijn ware identiteit te verbergen dan het Russische Internet Research Agency in het verleden deed", schreef Facebook dinsdag in een nieuwsbericht. "Onze technisch forensisch onderzoek is momenteel niet in staat om met grote zekerheid een verantwoordelijke aan te duiden."

Minder taalfouten

Hoewel de VS proberen om nieuwe pogingen tot inmenging op te volgen en in de kiem te smoren, worden de indringers steeds beter, zeggen cyberexperts.

Zo worden er steeds minder taalfouten gemaakt, zegt Ben Nimmo van het Digital Forensic Research Lab in Washington. "Vroeger werden ze verraden door linguïstische fouten, tussen 2014 en 2017. In sommige van deze nieuwere gevallen lijken ze dit te compenseren door minder (origineel materiaal) te schrijven wanneer ze dingen posten. Hun langere berichten zijn vaak plagiaat, gekopieerd en geplakt van een of andere Amerikaanse website. Dat maakt hen minder verdacht."

Betalingen in US dollars

Ook het feit dat er gebruik werd gemaakt van VPN's (virtuele particuliere netwerken), internet via de smartphone en het gebruik van Amerikaanse dollars om te betalen voor advertenties, helpt verdoezelen wie er achter de pagina's zit. Bovendien wordt er ook gebruik gemaakt van een derde partij, die Facebook niet nader wil benoemen, om berichten te posten.

"Deze actoren leren uit hun fouten", zegt John Kelly, CEO van Graphika, een consultancybedrijf met expertise in sociale media. "En aangezien steeds meer spelers deze duistere kunsten onder de knie krijgen, wordt het makkelijker voor hen om zich te verschuilen tussen de vele actoren die dezelfde spelregels volgen."

Diverse content

Vroeger konden verdachte sociale profielen op sociale media sneller herkend worden omdat ze dezelfde informatie deelden van grote publicaties zoals de Russische Engelstalige nieuwsdienst RT of het rechtse Breitbart News.

Maar nu verspreiden ze content die veel diverser is en afkomstig is van minder bekende sites, waaronder internetfora die politiek nieuws combineren met andere onderwerpen, zegt hij.

"Het rommelnieuws dat ze verspreiden maakt bijvoorbeeld gebruik van foto's van betere kwaliteit, meer geloofwaardige domeinnamen, weinig gekende websites, kleine blogs", aldus Howard.

Beïnvloeding verkiezingen

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten staat het vast dat Rusland geprobeerd heeft om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden, onder andere met de inzet van valse Facebookaccounts. In februari was het Internet Research Agency een van de drie Russische bedrijven die door speciaal onderzoeker Robert Mueller werden beschuldigd van samenzwering om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Gevreesd wordt nu dat er ook pogingen ondernomen worden om de Amerikaanse midtermverkiezingen in november te beïnvloeden.

Moskou ontkent alle inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.