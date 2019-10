Nederlandse YouTuber ontmaskert pedofiel met verborgen camera Marcia Nieuwenhuis

04 oktober 2019

10u29

Bron: AD.nl 0 Internet De 23-jarige YouTuber Sven van der Meulen heeft met zijn verborgen camera een mogelijke pedofiel ontmaskerd. De vlogger maakte een afspraak met een man uit Emmen om kinderporno te ‘ruilen’. De zogenaamde ruil is te zien op de beelden. De Nederlandse politie bevestigde inmiddels dat er een strafrechtelijk onderzoek geopend is.

Bijna twee maanden ging YouTuber Sven van der Meulen ‘undercover’ en begaf hij zich in een Nederlands netwerk van pedofielen. Uiteindelijk won hij het vertrouwen van een van hen.

Op de beelden is te zien hoe de videomaker met de man afspreekt bij een station in Emmen. De oudere man, vermoedelijk rond de 70 jaar oud, is bang dat hij gefilmd wordt door een camera op het station en vraagt daarom aan YouTuber Sven om mee te lopen naar zijn auto. Hij heeft niet door dat hij van veel dichterbij door een verborgen camera wordt vastgelegd. De afspraak is dat de twee usb-sticks ruilen. Op de stick van de vlogger staat alleen helemaal niets.

In de video vertelt de man - van wie de stem is vervormd - ook over beelden die zijn gemaakt terwijl zijn vrouw aan het oppassen was. “Zij vroeg: ga jij er even naar toe. Allebei die kinderen lagen te slapen.’’ Een ‘meisje van rond de vijf à zes jaar’ lag volgens hem “heerlijk te slapen”. De man beschrijft in de video dat hij haar toen “een kusje op haar kutje” heeft gegeven. Hij vindt het naar eigen zeggen “hartstikke geil om lekker verboden dingen te doen”. Het wordt niet duidelijk wanneer dit precies plaatsgevonden zou hebben.



Strafrechtelijk onderzoek

De politie Noord-Nederland bevestigt dat agenten gisteren bij die persoon zijn binnengevallen: “Het klopt dat wij bij de man zijn geweest en gegevensdragers in beslag hebben genomen. Ook hebben we hem laten weten dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Omdat we net zijn gestart geven we nog geen personalia vrij.’’ Hoe lang het onderzoek zal duren is nog niet duidelijk.

Voorafgaand aan deze actie besprak de videomaker wel alle details met de politie. “Ook het Openbaar Ministerie moest vooraf goedkeuring geven voor deze actie. Want als je als journalist of videomaker kinderporno hebt, ben je ook strafbaar. Wat op de stick staat heb ik zelf niet gezien, anders zat ik nu ook in de cel.’’

Bekijk hier de beelden van de YouTuber: