Nederlandse man door ‘dochter’ opgelicht via WhatsApp: 1.700 euro armer Petra Vogel

11 april 2019

17u22

Bron: AD.nl 0 Internet Paul van den Heuvel, een Nederlandse vader uit Breda, wil iedereen waarschuwen: “Trap niet in WhatsApp-berichten van mensen die zich voordoen als een familielid”. Al zeker niet als ze zeggen dat ze financiële problemen hebben. Zo werd de 57-jarige man opgelicht waardoor hij 1.700 euro armer is. “Ik voel me enorm bescheten. Maar het kan iedereen overkomen.”

Van den Heuvel doet uit de doeken hoe de oplichters te werk gaan. “Afgelopen vrijdag werd ik via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als mijn dochter. Alex had een nieuw nummer, dat stuurde ze. Het oude nummer kon weg. Vanwege problemen bij de bank kon ze zelf geen rekeningen betalen. Ze vroeg of ik de betalingen voor haar wilde doen. Het gesprek was heel familiair, het voelde vertrouwd, dus ik ging akkoord. Via Tikkie heb ik twee bedragen overgemaakt, in totaal ruim 1.700 euro.”

Aangifte

Vervolgens kwam de zoon van Van den Heuvel thuis. Toen hij het verhaal van zijn vader hoorde, zei hij direct tegen zijn vader dat die waarschijnlijk het slachtoffer was geworden van fraude. Van den Heuvel: “Ik was zelfs nog boos geworden op mijn dochter omdat ze haar geldzaken niet op orde leek te hebben.”



Vermoedelijk hebben de fraudeurs op sociale media gezien dat de dochter van Van den Heuvel Alex heet. Van den Heuvel heeft bij de politie aangifte gedaan van oplichting en hij heeft contact opgenomen met zijn ING-bank. “Bij ING zeggen ze dat ik mijn geld kwijt ben, maar daar neem ik geen genoegen mee. Bij andere fraudezaken bieden ze ook een vergoeding aan. Ik ga een klacht indienen bij de directie. Ik wil mijn geld terug.”

Oplichting voorkomen

De politie waarschuwt al langer voor deze vorm van oplichting. De belangrijkste tips: maak nooit zomaar grote geldbedragen over en verifieer altijd aan wie je geld overmaakt. Bel met degene die om geld vraagt en spreek hem of haar persoonlijk.