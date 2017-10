Nederlanders volgend jaar wellicht opnieuw naar stembus voor referendum TT

Bron: ANP, AD.nl 0 ANP Internet Het staat zo goed als vast dat de Nederlanders volgend jaar opnieuw hun mening mogen geven in een referendum. Onderwerp van discussie is deze keer de bij onze noorderburen controversiële 'sleepwet', een wet die de inlichtingendiensten veel macht geeft bij het verzamelen van informatie en communicatie via het internet.

Uiterlijk op 16 oktober moeten er 300.000 handtekeningen binnen zijn bij de Nederlandse Kiesraad. Op het moment van schrijven stond de teller al op 292.000 handtekeningen, waardoor een raadgevend referendum steeds dichterbij komt.



De wet, die de twee Nederlandse inlichtingendiensten Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) meer macht moet geven, wekt bijzonder veel controverse op. Communicatie zou niet meer enkel via de ether onderschept kunnen worden, maar ook rechtstreeks via de internetkabel. Dat is volgens de veiligheidsdiensten nodig om Nederland te kunnen wapenen tegen bijvoorbeeld terrorisme. Met de nieuwe wet kunnen de inlichtingendiensten "de toenemende dreiging in kaart brengen en de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde blijven beschermen".

Communicatie volledige wijken afgetapt

De 'sleepwet' wordt zo genoemd omdat bij het aftappen van grote hoeveelheden informatie via de kabel ook de communicatie van gewone burgers als 'bijvangst' verzameld kan worden. De communicatie van een volledige wijk zou bijvoorbeeld onderschept mogen worden als er ergens een verdachte persoon woont. De inlichtingendiensten zouden die communicatie bovendien jarenlang mogen bijhouden.



Critici, waaronder verschillende burgerrechtenorganisaties zoals Amnesty International, zeggen dat daarmee de privacy van onschuldige burgers geschonden wordt. Amnesty kaart ook aan dat "de wet niet uitsluit dat informatie wordt gedeeld met repressieve regimes". "Het werk en leven van activisten, journalisten en oppositieleden kunnen zodoende door het handelen van Nederland in gevaar komen."

Zondag met Lubach

Het initiatief om te proberen een nieuw referendum af te dwingen komt van vijf Amsterdamse studenten. Zij zetten begin september een actie op poten met steun van meer dan 30 partijen en organisaties zoals Amnesty International, Bits of Freedom, DENK, GeenStijl, Partij voor de Dieren, SP en Transparency International Nederland.



Het duurde een maand om de eerste honderdduizend handtekeningen te verzamelen, maar pas sinds afgelopen zondag gaat het echt snel. Toen brandde tv-maker Arjen Lubach in zijn tv-show 'Zondag met Lubach' de wet af in een item van 13 minuten. Sindsdien neemt het aantal handtekeningen met tien- tot vijftienduizend per dag toe.



De wet is deze zomer relatief geruisloos goedgekeurd door het parlement en moet in januari al in voege treden.



Het referendum gaat wellicht door op 21 maart, tegelijkertijd met de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen.



In april vorig jaar stemde meer dan 60 procent van de opgekomen Nederlanders in een referendum tegen een nieuwe Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.