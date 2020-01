Nederlander verkoopt miljarden gebruikersnamen en wachtwoorden SVM

17 januari 2020

12u08

Bron: Belga 0 Internet Een 22-jarige man uit het Nederlandse Arnhem is opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de website WeLeakInfo.com. Volgens de politie bood die ongeveer 12 miljard gestolen inlognamen en wachtwoorden te koop aan. De FBI heeft de site nu uit de lucht gehaald. Ook een 22-jarige man uit Noord-Ierland is opgepakt.

De Arnhemmer werd eergisteren opgepakt. Twee huizen zijn doorzocht. Daar is professionele apparatuur aangetroffen om het misdrijf te plegen.

Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten doen samen onderzoek. Dat loopt nog.

Op WeLeakInfo is nu een melding te zien dat de domeinnaam in beslag is genomen. De website verkocht abonnementen waarmee men gehackte accountgegevens kon bekijken, zoals e-mailadressen en wachtwoorden. De abonnementen begonnen bij een prijs van 2 dollar, zo citeert het RTL Nieuws de FBI.

De inloggegevens waren afkomstig uit meer dan 10.000 datalekken. Gebruikers met een betaald abonnement konden onbeperkt door deze gegevens spitten. Hackers gebruikten de website om wachtwoorden van doelwitten te achterhalen.

De FBI roept mensen op om meer informatie te verstrekken over de eigenaars van WeLeakInfo. Het lijkt er volgens RTL op dat de daders niet van de politieactie op de hoogte waren. In een tweet stellen ze een 'dataclusterprobleem' te onderzoeken, terwijl de politie toen hun domein in beslag nam.

[status] Investigating: We are currently investigating this issue. https://t.co/9vzK4O49gw We Leak Info(@ weleakinfo) link

WeLeakInfo.com is lang niet de enige website die gestolen inloggegevens verkoopt, maar was wel één van de populairste. Er is al langer kritiek op dit soort websites vanwege de verkoop van gestolen data.