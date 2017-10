Nachtarbeid verder versoepeld voor onlinewinkels sam

18u47

Bron: Belga 0 Photo News Internet Nachtarbeid in de sector van e-commerce zal nog meer worden versoepeld. Zo wordt nachtwerk al mogelijk vanaf 20 uur indien één vakbond zijn toestemming geeft. Bedrijven zullen binnen de onderneming akkoorden hierover kunnen afsluiten, buiten de sector om.

De versoepeling maakt deel uit van de Programmawet, die wel nog een tweede lezing moet krijgen. Maar vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) wijst erop dat dit geen probleem zou mogen stellen.



In het Zomerakkoord was er al sprake van een versoepeling, maar die ging niet ver genoeg voor de werkgevers. Met de nieuwe aanpassingen in de programmawet hoopt de federale regering extra banen te creëren. Met de wetsaanpassing kan winkelpersoneel tussen 20 uur en 5 uur 's ochtends ingezet worden om pakjes die online besteld zijn, klaar te maken.



De Raad van State zou ook al groen licht hebben gegeven voor de aanpassingen.