Na Facebook ook aandeel Twitter onder druk door terugval gebruikers

27 juli 2018

13u59

Bron: Belga 0 Internet Na Facebook is ook Twitter afgestraft wegens tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel dook in de handel voor beurs tot 20 procent lager. Het socialemediabedrijf boekte nochtans winst in het derde kwartaal, maar zag het aantal gebruikers teruglopen.

Ook voor het volgende kwartaal verwacht Twitter dat het aantal actieve gebruikers zal afnemen. Het bedrijf wijt dat deels aan de strijd tegen nepaccounts, trollen en spam.

Twitter boekte eind vorig jaar voor het eerst winst en zet die lijn voort. De omzet ging de voorbije maanden met bijna een kwart omhoog tot 710,5 miljoen euro. Onder de streep bleef daarvan 100,1 miljoen euro over. Dat is met name te danken aan de toegenomen advertentie-inkomsten.

Twitter richtte zich de jongste tijd meer op het live uitzenden van evenementen als sportwedstrijden. Ook wil de berichtendienst de plek zijn waar mensen naartoe gaan om erachter te komen wat er gebeurt in de wereld.