Muziekapp van YouTube komt naar België kv

29 augustus 2018

03u29

Bron: Belga 1 Internet YouTube brengt zijn eigen muziekstreamingdienst naar België. YouTube Music is een concurrent van onder meer Spotify. De streamingdienst is beschikbaar als app voor Android en iOS en via music.youtube.com.

Voor de dienst werkt YouTube samen met de vier grote platenmaatschappijen (Universal, Sony, Warner en EMI) en met tal van kleinere labels. Gebruikers kunnen niet alleen nummers beluisteren, maar ook videoclips en live-opnames bekijken. Daarnaast is het mogelijk om het beeld uit te zetten en alleen de audio te horen. Ook zijn er tal van playlists en covers.

In de app is het mogelijk om te zoeken op titel en artiest, zoals bij elke muziekapp, maar gebruikers kunnen ook zoeken op een fragment van de songtekst. Wie bijvoorbeeld "wa was da me den dikke" intikt, krijgt 'Dikke Lu' van de Clement Peerens Explosition tussen de resultaten. Daarnaast is het mogelijk om een lied te omschrijven. Wie bijvoorbeeld zoekt op "liedje over dansen" krijgt 'Alors on danse' van Stromae als een van de zoekresultaten.

Een andere optie is de gps-locatie. Als iemand die inschakelt, kan de app zien dat de gebruikers in het fitnesscentrum, op kantoor of thuis zijn. Daar kan de muziek op worden aangepast. De app let ook op het tijdstip: 's avonds laat kan iemand andere liedjes aangeboden krijgen dan 's ochtends vroeg.

YouTube Music was al beschikbaar in zeventien landen, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. Tegelijk met België krijgen ook Nederland, Luxemburg en Denemarken toegang tot de dienst.

De YouTube Music-app is gratis, maar er komt ook een betaalde optie, YouTube Music Premium. Wie dat abonnement afsluit, hoort geen reclame tussen de nummers. Ook is het mogelijk om liedjes te downloaden en om nummers op de achtergrond te laten spelen terwijl je iets anders doet.