Muziek of video op internet? Auteursrecht betalen

04 juli 2018

07u54

Bron: De Morgen 0 Internet Muziek of video gebruiken op internet zal binnenkort alleen nog kunnen als YouTube, Facebook of andere internetplatformen daarvoor auteursrechten betalen. Dat schrijft De Morgen. Een nieuwe Europese richtlijn, die donderdag gestemd wordt, wil dat artiesten een eerlijke vergoeding krijgen.

Wie een filmpje op YouTube of Facebook zet en daarbij bijvoorbeeld een nummer van Ed Sheeran of Beyoncé gebruikt, zal dat binnenkort niet meer zomaar kunnen. Dat zal althans het gevolg zijn van een nieuwe Europese richtlijn rond auteursrechten, waar het Europees Parlement morgen over stemt. Die richtlijn bepaalt dat onlineplatformen als YouTube en Facebook licenties moeten afsluiten met de rechthebbenden - de eigenaars van de muziek, videofragmenten of foto's - en daar een vergoeding voor moeten betalen. Als ze zo'n licentie niet hebben, moeten ze via een filtersysteem ervoor zorgen dat die muziek of video's niet online komen.

"Nu moeten Facebook of YouTube je gewoon laten weten dat je een inbreuk op het auteursrecht pleegt", zegt Tom Kestens, muzikant en voorzitter van Galm (Genootschappen Artiesten Lichte Muziek). "Die aanspraak wordt met de nieuwe richtlijn dus omgekeerd: de platformen zullen aansprakelijk zijn voor zulke inbreuken. Wat logisch is, want platformen als YouTube en Facebook verdienen veel geld met die content waar ze nu nauwelijks voor betalen."

Apple en Spotify

"De tijd van het Wilde Westen op het internet zou voorbij zijn. YouTube en Facebook zullen zich niet langer als cowboys kunnen gedragen." Dat zoiets kan, tonen bijvoorbeeld Apple en Spotify, zegt Kestens. "Je kan van hen misschien ook zeggen dat ze nu nog te weinig betalen, maar we zitten wel aan tafel met elkaar en kunnen praten. Bij YouTube en Facebook is dat niet zo."

Of het echt zover zal komen, is nog koffiedik kijken. De nieuwe richtlijn heeft flink wat tegenstanders. Ook de grote platformen als Facebook en Google, de eigenaar van YouTube, kanten zich tegen het voorstel. Europarlementsleden kregen de voorbije dagen duizenden mails vanuit alle hoeken die hen vragen om het vrije internet te beschermen.