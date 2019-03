Moederbedrijf Ladbrokes verhuist servers om brexit mvdb

05 maart 2019

14u15

Bron: ANP/BuzzT 0 Internet Het Britse gokbedrijf GVC Holdings, eigenaar van merken als Partypoker, Sportingbet en Ladbrokes, verhuist een aantal van zijn servers naar Ierland vanwege de onzekerheden rond de brexit. De servers worden gebruikt om gokken online mogelijk te maken.

Verder meldde het bedrijf dat strengere Britse regels voor de maximale inzet bij weddenschappen bij zogeheten fixed-oddswedterminals (FOBT) zal leiden tot sluiting van maximaal duizend winkels in het Verenigd Koninkrijk.



De impact op het bedrijfsresultaat zal dit jaar 135 miljoen pond (157 miljoen euro) zijn, aldus GVC. Door de Britse overheid wordt per april dit jaar een maximum gesteld aan de inzet op FOBT. Via die terminals zouden gokkers in korte tijd te veel geld kunnen verliezen.



De eerdere overname van Ladbrokes zorgde er voor dat de gaming-inkomsten van GVC vorig jaar met 9 procent toenamen tot 3,6 miljard pond. De onderliggende winst steeg van 514 miljoen naar 610 miljoen pond.