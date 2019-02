Moderatoren die het vuile werk opknappen voor Facebook zijn wanhoop nabij Techreus zegt dat het ‘hotline’ heeft voor klokkenluiders na nieuwe getuigenissen over getraumatiseerde moderators LH

28 februari 2019

18u12

Bron: The Guardian, The Verge 0 Internet Facebook blijft zich naar eigen zeggen inzetten voor het welzijn van de duizenden ‘content moderators’, medewerkers die via onderaanneming het vuile werk moeten opknappen en de sociale netwerksite moeten filteren van duizenden gruwelbeelden. Dat zei de techreus na een ontluisterend rapport in technologiemagazine The Verge over traumatische ervaringen van uitzendkrachten die vanuit de VS het vuile werk voor Zuckerberg en co doen.

De Facebook-moderators filteren dagelijks duizenden gruwelbeelden zoals porno, misbruik, martelingen, ongelukken en moord zodat gebruikers die niet te zien krijgen. Het is uiterst veeleisend werk dat nog altijd te complex zou zijn voor de algoritmes van Facebook. De overgrote meerderheid van de meer dan 15.000 mensen die daarvoor zijn instaan, zijn uitzendcontracten via onderaannemingen. Die opereren vanuit ontwikkelingslanden zoals India en de Filipijnen, maar ook in de Verenigde Staten zelf.

Hoewel ze van levensbelang zijn voor de sociale netwerksite, zijn hun werkomstandigheden volgens getuigen verre van ideaal. Het contrast met het ideaalbeeld dat we hebben van een techjob in Silicon Valley, het mekka voor technologiebedrijven in Californië, is ongelooflijk groot. The Verge sprak met tientallen voormalige medewerkers van het bedrijf Cognizant in Phoenix in de staat Arizona. Kort samengevat was werkleven daar een psychologische hel.

Ze leggen uit dat de bestbetaalde ‘content moderators’ bij de onderaannemer gemiddeld 15 dollar (omgerekend 13 euro) per uur betaald worden en dat de omstandigheden meer weg hebben van een callcenter dan van een bedrijf met een beurswaarde van 500 miljard dollar. Een gemiddelde Facebookmedewerker verdient 240.000 dollar (210.000 euro), een moderator bij Cognizant 28.800 dollar (25.000 euro) per jaar.

Maximum 30 seconden per item

De medewerkers bij het bedrijf krijgen maar korte, streng afgelijnde pauzes, wat leidt tot lange rijen in veel te kleine toiletten. Hun werksnelheid en nauwkeurigheid worden zeer nauw in het oog gehouden, en ze staan onder druk staan om niet meer dan 30 seconden per item te spenderen; ze moeten dus snel beslissen of een post de richtlijnen al dan niet overschrijdt. Ook worden de medewerkers om veiligheidsredenen verboden om telefoons, stukjes papier of zelfs kauwgomverpakkingen naar kantoor mee te brengen. Ook persoonlijke bezittingen mogen niet mee naar de werkvloer.

Angstaanvallen

Het ergste is dat heel wat medewerkers na hun vertrek bij het bedrijf posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben omwille van de grote hoeveelheid gewelddadige en seksueel getinte beelden, en dat ze niet moeten rekenen op psychologische ondersteuning van Facebook of Cognizant. De ex-medewerkers getuigen ook dat ze steeds meer donkere grappen maken over zelfmoord plegen of probeerden ‘high’ te worden door massa’s weed te roken, om hun gevoelens te onderdrukken.

Een andere getuige vertelt over het feit dat de strikte geheimhouding zorgde voor een gevoel van isolatie en angstaanvallen. “Als je contractueel niet mag praten met vrienden of familie over je job, dan voel je je steeds dichter bij je collega’s, je voelt je als het ware gebonden door trauma’s. Dat leidde soms tot seksuele relaties op de werkvloer.

Als doekje voor het bloeden liet de werkgever ‘wellnesspauzes’ toe, maar die mochten maar negen minuten duren. Sommige medewerkers melden dat die ze die onderbrekingen zelfs niet mochten gebruiken om naar het toilet te gaan.

In een reactie op het ontluisterende artikel zei Facebook dat het probeert ervoor te zorgen dat in de contracten met onderaannemingen “goede voorzieningen, welzijn voor werknemers en psychologische ondersteuning” vermeld staan, en dat het hulp van externe bedrijven broodnodig is gezien de snelheid van de berichtenstroom. “Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het modereren en kunnen een groot aantal medewerkers managen", aldus vicepresident van Facebook Justin Osofsky. Hij zei ook nog dat medewerkers aangemoedigd worden om eventuele problemen aan te kaarten bij de HR-teams of te bellen naar een ‘hotline’ die het bedrijf hiervoor in het leven geroepen heeft. Het is nog maar de vraag of deze maatregelen genoeg zijn.

