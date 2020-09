Moderator criminele marktplaats AlphaBay op dark web moet 11 jaar naar gevangenis HR

02 september 2020

14u14

Bron: ANP 0 Internet Een moderator van wat ooit de grootste ondergrondse internetmarkt was, is in de VS veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. De 26-jarige Amerikaan bemiddelde bij ruzies tussen kopers en verkopers op AlphaBay en speurde de marktplaats af naar oplichters. De man gebruikte de schuilnamen Penissmith en Botah en werd in bitcoins betaald voor zijn werk.

AlphaBay zat op het dark web, het afgeschermde deel van het internet. Gebruikers konden er handelen in onder meer wapens, drugs en gestolen persoonsgegevens. De markt werd in 2017 uit de lucht gehaald. Op 5 juli van dat jaar deed de Thaise politie een inval in het huis in Bangkok van de oprichter, een 26-jarige Canadees. Die had zijn laptop op dat moment onversleuteld openstaan, zodat rechercheurs wachtwoorden voor de site en de servers in handen kregen. Een paar dagen later pleegde de Canadees in zijn cel zelfmoord.

Silk Road

AlphaBay was voor veel criminelen de opvolger van de handelssite Silk Road, die in 2013 door de Verenigde Staten werd afgesloten. Korte tijd later nam de Nederlandse politie de grote criminele marktplaats Hansa Market over.

