Mobiel betalen was nog nooit zo makkelijk: betaal met je smartphone in 3 stappen kg

04 april 2018

17u18 2 Internet Mobiel betalen aan de kassa is niet zo moeilijk als het lijkt. Laat je portefeuille voortaan maar zitten, en reken je aankopen eens af met je smartphone. In drie stappen ben je klaar om cash en kaart vaarwel te zeggen.

1. Kies een mobiele betaalapp

In België kan je kiezen tussen een handvol verschillende mobiele betaalapps, van Bancontact tot SEQR. Je kan zelf kiezen welke je wilt gebruiken, maar let er wel op dat je bank ondersteund wordt. Over het algemeen kan je aan de slag met één van de opties hieronder:

Bancontact

De Bancontact-app werkt met bijna elke Belgische bank en zit al standaard ingebouwd in de apps van onder andere Belfius, BNP Paribas, ING, KBC en anderen. Mobiel betalen via Bancontact kan je in verschillende winkels, waaronder supermarktketens als Delhaize en Colruyt.

Payconiq

Bij Payconiq kan je terecht met een bankkaart van eender welke Europese bank. De betaalmethode wordt bij een aanzienlijke groep kleine handelaars geaccepteerd, maar bijvoorbeeld ook bij Colruyt en horecazaken. Je kan je Payconiq-account bovendien koppelen met je account bij Joyn, de digitale klantenkaart waarmee je punten kan sparen.

SEQR

SEQR (‘secure’) werkt eveneens met elke Europese bank. Met SEQR kan je zoals gewoonlijk betalen met je bankrekening, maar je kan er ook voor kiezen om te betalen via een prepaid-rekening die je kan aanvullen. Extra voordeel: SEQR betaalt een klein percentage van je aankopen terug als je de app vaak gebruikt.

Google Pay

Tot slot is er ook de betaaldienst van Google. De app stond eerst bekend als Android Pay, maar werd begin dit jaar omgedoopt tot simpelweg Google Pay. Google Pay kan je gebruiken als je een rekening hebt bij BNP Paribas, Hello Bank, Fintro, KBC of CBC.

(Lees hieronder verder)

2. Koppel je bankrekening

Hoewel de registraties voor de betaalapps altijd wel iet of wat verschillen, is er meestal een vast stramien dat je moet doorlopen.

Om te beginnen open je de app op je smartphone. Eerst zal je wellicht wat gegevens moeten delen, zoals je naam, je adres en je e-mailadres. Die gegevens worden gebruikt om je account aan te maken bij de betaaldienst.

Daarna zal je gevraagd worden om je bankrekening te koppelen. Geef de nodige gegevens in, zoals je bank, je kaartnummer of je bankrekening. Eventueel volgt dan nog een extra controle om te garanderen dat jij de eigenaar bent van de rekening. Bijvoorbeeld word je gevraagd om 1 eurocent over te schrijven of een foto van je identiteitskaart te uploaden.

Eens je alle stappen hebt doorlopen, kan het zijn dat je nog even moet wachten tot je account actief is. Hoelang dat duurt, is afhankelijk van de app. Je krijgt een bericht wanneer je kan starten met je mobiele betalingen.

3. Betaal met je smartphone

Nu je je app hebt geïnstalleerd en je account actief is, kan je beginnen met mobiel betalen. De meeste apps voeren betalingen uit op één van twee manieren: via een QR-code of via NFC. In sommige apps, zoals Bancontact en SEQR, kan je kiezen tussen de twee.

Optie 1: Mobiel betalen met QR-code

Betalen met QR-code kan met de app van Bancontact, Payconiq en SEQR. Om te betalen, moet je een QR-code scannen. Die code vind je vaak op een sticker in de buurt van de kassa. Open de app op je smartphone, en houd je camera gericht op de QR-code. In sommige apps, zoals die van Bancontact, zal je eerst op ‘Betalen’ moeten klikken, vooraleer de scanner zich opent. Eenmaal je je camera op de code gericht houdt, wordt die normaal meteen herkend. Daarna gaat de app automatisch over naar het volgende scherm. Hier vul je het bedrag van je aankoop in en bevestig je. Als je zeker bent van je betaling, geef je ten slotte nog je pincode in. Bevestig een laatste keer, en als alles goed is gegaan, zal de app tonen dat je betaling uitgevoerd is.

Bij sommige QR-codes zal het bedrag van je aankoop al verwerkt zitten in de code: in dat geval volstaat het om de QR-code te scannen en te bevestigen met je pincode.

Deze betaalmethode gebruik je trouwens ook als je vrienden of familie wilt terugbetalen. Dat is mogelijk met de Bancontact-app of SEQR.

(Lees hieronder verder)

Optie 2: Mobiel betalen met NFC

Daarnaast kan je betalen met NFC (Near-Field Communication). NFC is de technologie die ‘contactloos betalen’ mogelijk maakt, en zit bijvoorbeeld ook achter het contactloos betalen met een betaalkaart. Je betaalt door je smartphone of betaalkaart dichtbij een NFC-compatibele betaalterminal te houden.

Betalen via NFC kan met de Bancontact-app, SEQR en Google Pay. Ook heb je een Android-smartphone nodig die voorzien is van een NFC-chip. Ben je niet zeker of jouw telefoon over zo’n chip beschikt? Duik dan in je instellingen. Onder ‘Draadloos en Netwerken’, klik je eventueel op ‘Meer’ en zoek je naar ‘NFC’: vind je zo’n verwijzing, dan is je toestel uitgerust met een NFC-functie. Vind je niets over ‘NFC’? Dan is je telefoon waarschijnlijk niet voorzien van de functionaliteit en kan je niet met NFC betalen.

(Lees hieronder verder)

Als je toestel NFC-compatibel is, dan moet je nog aangeven welke app standaard je NFC-betaling uit zal voeren. Ga naar de ‘NFC’-instellingen op je telefoon en zorg dat NFC ingeschakeld is. Zoek daarna op hetzelfde scherm naar ‘Tikken en betalen’, ‘Betaling’ of iets dergelijks, en klik erop. Op het volgende scherm kan je kiezen welke van de apps ingesteld wordt als standaard. Kies de gewenste app, en sluit de instellingen. Klaar? Dan kan je nu met NFC betalen.

Het eigenlijke betaalproces zelf is doodsimpel. Aan de kassa houd je de achterkant van je smartphone dichtbij de betaalterminal wanneer je totaalbedrag verschijnt. Zorg dat je telefoon niet slaapt terwijl je hem tegen de terminal houdt (of anders gezegd: doe het scherm oplichten). Je smartphone ontgrendelen of de app openen, is niet nodig. Als de betaling gelukt is, verschijnt dat op het schermpje van de terminal.

Wanneer wel een pincode bij NFC-betalingen?

Bij kleine bedragen is het ingeven van je pincode bij een NFC-transactie niet nodig; bij grotere bedragen wel. De Bancontact-app vraagt je code vanaf NFC-betalingen vanaf 25 euro, terwijl SEQR een grens trekt vanaf 20 euro. Bij Google Pay hoef je geen pincode in te geven, maar moet je wel je smartphone ontgrendelen vanaf 25 euro.

Bovendien zit er bij apps als Google en Bancontact een tweede controle ingebouwd: bij elke vijfde NFC-betaling word je automatisch gevraagd om je pincode. Mocht je toestel in verkeerde handen vallen, dan kunnen de dieven zonder je pincode enkel een beperkt bedrag uitgeven.