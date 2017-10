Misbruikte sugarbaby waarschuwt anderen: "Hij zei me dat hij ging nemen waarvoor hij had betaald" sam

11u29

Bron: New York Post 0 rv Alex Page (Moonlite Bunny Ranch) Internet Een Amerikaanse prostituee waarschuwt voor websites waarop rijke mannen in contact kunnen komen met jonge meisjes voor 'sugardating'. Hoewel de sites volhouden dat seks daarbij geen garantie is, waarschuwt Alex Page voor het tegendeel. Zelf werd ze verkracht tijdens een verkennende date met een sugardaddy, een waarschuwing die werd opgepikt door grote nieuwssites.

Page doet haar verhaal op de website van Dennis Hof's Moonlite Bunny Ranch, een legaal bordeel in de Amerikaanse staat Nevada. Haar relaas leest dan ook als reclame voor bordelen en de legalisatie van prostitutie, iets wat in de meeste Amerikaanse staten illegaal is en dus niet gebonden aan regels. En mogelijk onveilig.

Geen seks?

Dat is ook Pages grote probleem bij overeenkomsten met sugardaddy's: de veiligheid. Want dat het gewoon gaat om prostitutie, daar is Page wel zeker van. Nadat ze vier jaar werkte in het bordeel in Nevada wilde ze ermee stoppen omdat ze haar lange periodes weg van huis steeds moeilijker kon verantwoorden. Ze probeerde het als sugarbaby, iets waarover websites als SeekArrangement.com of RichMeetsBeautiful.com volhouden dat seks geen vereiste is.



Bij prostitutie betaalt de klant voor een dienst, maar bij sugardaddy's gaat het om een soort relatie, luidt het dan. "Elke conversatie met mogelijke sugardaddy's gingen dezelfde voorspelbare kant op", schrijft Page. "Na een korte kennismaking mondde het gesprek altijd uit in een onderhandeling over wat mijn 'zakgeld' zou zijn en hoeveel tijd mijn aanbidder in ruil zou krijgen. Echt elke man die ik sprak, informeerde toch zeker of seks deel uitmaakte van de deal. Als dat geen transactie is, dan ken ik letterlijk niet de betekenis van dat woord."

"Echt elke man die ik sprak, informeerde toch zeker of seks deel uitmaakte van de deal"

Afspraak

De man waarmee Page uiteindelijk afsprak, daagde tijdens het eerste etentje op met zijn secretaresse, schrijft ze. "Hij legde uit dat zij degene zou zijn met wie ik contact had als ik ooit een kleedje voor een evenement nodig had, of reservaties voor een reis." Ze zegde toch toe in een tweede afspraakje de week erna. "Ik probeerde af te bellen omdat mijn auto in de garage was. Tegen beter weten in, stemde ik toe om hem me te laten oppikken met als voorwaarde dat ik niet bij hem zou verblijven. Toen hij me oppikte, gaf hij me een herlaadbare kredietkaart en zei hij dat hij de helft van mijn verwachte wekelijks zakgeld erop had gestort. Ik antwoordde dat dat niet nodig was, aangezien we elkaar nog maar leerden kennen. Hij drong aan en zei me dat ik het maar moest houden om met hem te gaan eten.



"Hij nam me mee naar hetzelfde restaurant, en nadien zei hij me dat hij langs zijn huis wilde om een kijkje te nemen bij zijn honden. Het maakte me zenuwachtig, maar toen hij vroeg of ik wou binnenkomen om ze te zien, stemde ik toe. Ik denk dat mijn aandacht verslapte toen ik werd begroet door twee piepkleine yorkshireterriërs. Toen ik in de zetel ging zitten om ermee te spelen, kwam hij bij me zitten. Ik had niets in de gaten tot hij over mijn schouders begon te wrijven."

rv Alex Page (Moonlite Bunny Ranch)

Betaling

"Ik werd gespannen en vertelde hem dat ik naar huis zou moeten. Toen hij niet ophield, maakte ik aanstalten om recht te staan, en toen greep hij me ruw bij mijn haar en trok hij me naar zich toe. Ik riep om te stoppen, maar hij herinnerde me aan zijn kredietkaart en zei me dat hij ging krijgen waarvoor hij had betaald. En uiteindelijk gebeurde dat ook. Nadat hij me naar zijn slaapkamer had gesleept, nam hij wat hij wilde, waarna hij ging slapen. Ik bracht de rest van de nacht door op zijn zetel te vloeken op mezelf dat ik zo dom was geweest. Uiteindelijk wist ik dat het niet mijn schuld was, maar het is niet gelogen dat ik enkele cruciale fouten had gemaakt. Na een verschrikkelijke rit naar huis de volgende ochtend, verwijderde ik meteen mijn profiel op de website, en blokkeerde ik zijn nummer. De kredietkaart deed me niet beter voelen over wat was gebeurd, maar het voelde nog slechter toen ik vaststelde dat het bedrag erop nul was."



Page keerde terug naar het bordeel in Nevada, ondanks bezorgdheid van vrienden die wisten wat ze had doorgemaakt. "Voor mij is het antwoord simpel. Ik hou van mannen en ik hou van seks", zegt ze. Door haar ervaring is ze nu nog feller voorstander van sekswerk in een veilige en legale omgeving. "En dat geldt voor beide kanten", schrijft ze nog. "Voor elk horrorverhaal van vrouwen die 'suiker' zoeken, zijn er evenveel mannen die de snoepjes voorzien. "Als een sugardaddy getrouwd is, heeft hij geen manier om te weten dat hij niet begint aan een avontuur waarbij hij een seksueel overdraagbare aandoening meebrengt naar zijn vrouw. En over vrouwen gesproken, ik had ook een gesprek met een mogelijke sugardaddy die wat ongerust was om af te spreken omdat zijn vorige sugarbaby zijn vrouw had gecontacteerd toen hij haar geen zakgeld meer gaf. Het ergste verhaal van allemaal werd nationaal nieuws toen een topman van Google werd vermoord door een sugarbaby die hij had ontmoet op een sugardatingwebsite."

rv Alex Page (Moonlite Bunny Ranch)

België

Datingsite Rich Meet Beautiful veroorzaakte eind vorige maand nog ophef in ons land met reclame die al snel werd verboden in studentensteden. Er werden ook klachten ingediend, zoals door Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V). Zij is naar eigen zeggen "gechoqueerd" door de campagne. "Het bedrijf achter deze agressieve en verachtelijke campagne is ongetwijfeld actief in het domein van de prostitutie van jonge studentes", aldus Debaets.



"Voor mij gaat het om de uitbuiting van kwetsbare meisjes die het soms niet breed hebben en die worden aangetrokken met de belofte van overvloedige geschenken en financiële vergoedingen als ze zich ter beschikking stellen van oudere zakenmannen." Bovendien zijn de beelden die gebruikt worden in de campagne volgens Debaets ronduit "seksistisch en vernederend" voor vrouwen.



Volgens de Noorse oprichter Sigurd Vedal staan rijke mannen te popelen om "mooie, slimme studentes te trakteren op dure cadeaus en luxereizen". Wat die heren precies in ruil willen, laat hij in het midden. "Onze leden maken daar zelf afspraken over. Wij zijn geen escortbureau."

Marc Baert