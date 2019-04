Minister De Backer sceptisch over open brief Mark Zuckerberg TT

Bron: Belga 0 Internet "Als de vos de passie preekt, boer pas op uw ganzen." Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open Vld) reageert sceptisch op de open brief van Mark Zuckerberg, waarin de topman van Facebook een oproep voor nieuwe globale internetregels lanceert. "Het is logisch dat bedrijven als Facebook om verandering vragen, maar de verantwoordelijkheid ligt ook deels bij henzelf", zei De Backer in De Ochtend op Radio 1.

Zuckerberg schreef afgelopen weekend een opgemerkte open brief in de Amerikaanse krant The Washington Post. "Het internet heeft nood aan nieuwe regels om de verspreiding van haatboodschappen te voorkomen, de privacy te beschermen en inmenging in verkiezingen te voorkomen", klonk het. Zuckerberg ziet een "actievere rol" weggelegd voor regeringen en regulatoren.

De Backer is niet onder de indruk van wat als een schuldbekentenis zou kunnen worden beschouwd. "Wegens de verspreiding van fakenews en desinformatie zijn Facebook en andere internetbedrijven onder vuur komen te liggen. Het is logisch dat zij om verandering vragen, maar de verantwoordelijkheid ligt ook deels bij henzelf", zegt de Open Vld-minister. "Ze hebben veel te weinig aandacht besteed aan bepaalde 'checks and balances', om zaken zoals (de verspreiding van de video van de aanslag in) Christchurch op te vangen en op te lossen."

De Backer geeft Zuckerberg gelijk als hij zegt dat Facebook te machtig is, maar zeker op Europees niveau zijn daartegen al maatregelen genomen, benadrukt hij. De Backer citeert onder meer de privacyverordening GDPR, maar vindt wel dat er nog meer werk aan de winkel is. "Ik wil geen ministerie van Waarheid creëren (...) maar tegen zaken als bots moeten sociale media optreden. Het is belangrijk dat er snel wordt gereageerd om geruchten de kop in te drukken nog voor ze verspreid raken.”

Ook over de algoritmes die Facebook hanteert om de gegevens van zijn gebruikers te verzamelen en door te verkopen is meer transparantie nodig, vindt De Backer. "Precies daarop is het businessmodel van dat bedrijf gebouwd.”