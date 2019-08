Miljoenen computers kwetsbaar na fout met Intel-chips: “Update Windows meteen” Christian Born

07 augustus 2019

12u39

Bron: AD.nl 1 Internet Er zijn opnieuw grote fouten ontdekt in Intel-chips. Onderzoekers van securitybedrijf BitDefender hebben de kwetsbaarheid gevonden waarmee cybercriminelen toegang krijgen tot computers van Windows. Het is het vierde lek in twee jaar tijd bij de chipfabrikant. Het advies luidt: update Windows meteen.

Smartphones, Mac-apparaten en tablets zijn niet vatbaar voor de kwetsbaarheid, meldt het bedrijf. Volgens Bright zijn in potentie miljoenen pc's, laptops en servers kwetsbaar. Dat zijn wel apparaten met een processor van na 2012.



Windows heeft al een update uitgerold om het lek te dichten. Consumenten kunnen die meteen downloaden en installeren. Eerder ontdekten onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam dat de chips vatbaar zijn voor hackers. Daar maakten kwaadwillenden misbruik van de berekeningen die een processor al doet voordat een taak wordt uitgevoerd op een computer. Daardoor kan de computer sneller worden. Deze 'speculatieve berekeningen’ waren door het lek onbeveiligd beschikbaar.



Dat gat werd snel gedicht, maar er bestond nog een manier om toegang te krijgen tot deze informatie. BitDefender vond dat lek en heeft Intel en Microsoft de tijd gegeven om een fix te maken. Nu die oplossing er is, is het lek gepubliceerd. BitDefender zegt echter dat een nieuw lek een kwestie van tijd is.

Expertise

Alhoewel het lek dus openbaar is, is het bijzonder lastig te gebruiken. Hackers moeten flinke expertise hebben om daadwerkelijk iets te kunnen met het lek. Bij particulieren zullen de slachtoffers dus wel meevallen, in tegenstelling tot de traditionele phishing- en ransomware-hacks. Bij bedrijven is het risico hoger, aldus Bright.