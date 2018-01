Miljardair George Soros: "Facebook en Google gevaar voor democratie" ep

26 januari 2018

12u49

Bron: ANP 0 Internet Miljardair George Soros heeft in de marge van het World Economic Forum hard uitgehaald naar Facebook en Google. Volgens de gepensioneerde investeerder zijn de techgiganten een bedreiging voor de democratie in Westerse landen.

Soros, die tegenwoordig actief is als filantroop, noemde de bedrijven "bijna monopolisten'' met een publieke functie. Om die reden zouden ze aan dezelfde strenge regelgeving moeten voldoen als openbare nutsbedrijven, zo blijkt uit een transcriptie van zijn toespraak in het Zwitserse Davos.

Soros stelde ook dat het voor de hand ligt dat de techreuzen op termijn in zee gaan met de Chinese overheid om hun diensten in China aan te kunnen bieden. Daarbij zouden "autoritaire staten" mogelijk toegang kunnen krijgen tot gevoelige gegevens.

Vergelijking met gokbedrijven

Facebook en Google zouden zich bovendien gedragen als casino's. De bedrijven werken volgens Soros net als gokbedrijven moedwillig verslavingen in de hand om mensen te binden aan hun diensten.

Met name Facebook kreeg eerder al soortgelijke kritiek. Een voormalig manager en een investeerder uit de begindagen van het bedrijf beweerden eind vorig jaar dat bewust werd gekeken naar manieren om mensen verslaafd te krijgen. Dat zou gebeuren door allerlei ontwerptrucs die het vrijkomen van dopamine in de hersenen stimuleren. Daardoor krijgen gebruikers kortstondig een goed gevoel als ze bijvoorbeeld een like krijgen.