Microsoft stopt 864 servers onder water voor Schotse kust

06 juni 2018

14u55

Bron: Tweakers.net 1 Internet Microsoft start aan de tweede fase van zijn project voor onderwaterdatacentra, dat bekendstaat onder de naam Project Natick. Het bedrijf laat een volledige datacentermodule met 864 servers te water voor de kust van de Orkney-eilanden als test.

Volgens Microsoft richt de tweede fase van zijn project zich op de vraag of het logistiek, financieel en milieutechnisch levensvatbaar is. De eerste fase bestond uit een prototype dat in 2015 105 dagen werd getest voor de kust van Californië om te zien of het concept haalbaar was. Nu heeft Microsoft in samenwerking met de Franse Naval Group een volledige module gebouwd, goed voor twaalf racks met in totaal 864 servers en de nodige koeling. Het datacenter werd in Frankrijk gebouwd en getest, en vervolgens met een truck naar Schotland gebracht.

Het moeilijkste onderdeel was het laten zakken van de module en de bijbehorende glasvezel- en voedingskabels naar een diepte van ruim 35 meter voor de kust van de Orkney-eilanden in het noorden van Schotland. De locatie is dezelfde als die van het European Marine Energy Centre, dat zich richt op experimentele getijdenturbines en het opwekken van energie met golven. Dat is geen toeval, omdat Microsoft wil testen of het mogelijk is zijn onderwaterdatacentra van hun eigen energiebron te voorzien. Het idee is bovendien dat als de module, die ongeveer de grootte van een zeecontainer heeft, op de huidige locatie kan overleven, dit ook op andere locaties in de wereld mogelijk is.

Koeling

De volledige module, met een verbruik van 240kW, moet in principe vijf jaar lang kunnen blijven draaien zonder onderhoud. Voor de koeling gebruikt de Naval Group, die alleen globale ontwerpspecificaties van Microsoft kreeg, technieken die ook in onderzeeërs te vinden zijn. De serverracks worden gekoeld doordat zeewater direct langs de achterkant door de radiatoren wordt geleid en vervolgens weer in zee terechtkomt.

Microsoft wil nu gedurende de periode van een jaar in de gaten houden hoe het datacenter presteert, onder meer op het gebied van energieverbruik, vochtigheid en geluids- en temperatuurniveau. Het idee achter Project Natick is om datacenters te ontwikkelen die relatief snel voor de kust van bijvoorbeeld grote steden geplaatst kunnen worden om te voorzien aan behoefte aan rekenkracht. Daarbij wil Microsoft zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande infrastructuur voor het transport. Het bedrijf stelt dat ongeveer de helft van de wereldbevolking binnen 200 km van een kust woont.

