Microsoft: “Hackers konden maandenlang meekijken in mailbox van sommige Outlook-accounts” kg

14 april 2019

13u52

Bron: The Verge, TechCrunch 0 Internet Microsoft heeft bekendgemaakt dat hackers mogelijk maandenlang toegang hadden tot bepaalde Outlook-accounts. Cybercriminelen konden meekijken in de inbox van die accounts, maar konden de e-mails zelf niet lezen. De softwaregigant raadt de getroffen gebruikers aan om hun wachtwoord te veranderen.

In een mail aan de getroffen gebruikers laat Microsoft weten dat hun e-mailaccounts van 1 januari tot 28 maart ingekeken konden worden. De gegevens van één van de supportmedewerkers in het bedrijf werden gestolen, waardoor derde partijen toegang kregen tot de accounts van gebruikers. Zo konden ze e-mailadressen, mappen en de onderwerpregels van mails bekijken. De inhoud van mails en bijlagen konden niet bekeken worden.



Wel waarschuwt Microsoft voor meer phishingmails en andere spam. “Je zou voorzichtig moeten zijn wanneer je e-mails ontvangt van een verdachte domeinnaam, e-mails die om persoonlijke informatie of betalingen vragen, of onverwachte vragen van een onbekende bron”, klinkt het.

Wachtwoord

Het is niet duidelijk hoeveel e-mailaccounts werden ingekeken. Een deel van de gebruikers zou zich in de Europese Unie bevinden, aangezien Microsoft voor die gebruikers ook expliciet aangeeft dat ze een Europese medewerker kunnen bereiken.



De ongeautoriseerde toegang tot de accounts werd inmiddels geblokkeerd. Hoewel de hackers geen inloggegevens konden buitmaken, adviseert Microsoft alle getroffen gebruikers om uit voorzorg hun wachtwoord te veranderen.