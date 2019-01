Microsoft-browser waarschuwt je voor ‘fake news’ kv

23 januari 2019

22u13

Bron: Business Insider, The Guardian 0 Internet Je komt ze elke dag tegen op je Facebook- en Twitterfeed: nieuwsberichten van bronnen waarvan je nog nooit gehoord hebt. Om je te helpen bepalen of het bericht afkomstig is van een betrouwbare bron, installeert Microsoft sinds deze week automatisch de plug-in NewsGuard op alle mobiele versies van voorkeursbrowser Edge, de opvolger van Internet Explorer.

NewsGuard is al enige tijd beschikbaar als downloadbare plug-in voor meerdere internetbrowsers, maar vanaf nu is de applicatie ook standaard aanwezig op mobiele versies van Microsoft Edge. Voor desktopversies is dat nog niet het geval, maar de makers hopen het programma binnenkort uit te rollen over meerdere platformen.

De samenwerking tussen Microsoft en NewsGuard kadert in Microsofts programma Defending Democracy waarmee het techbedrijf zich inzet tegen de verspreiding van nepnieuws, misinformatiecampagnes alsook inmenging in verkiezingscampagnes.

Rood of groen

Wanneer je een nieuwssite bezoekt, krijg je in Edge voortaan een schildicoontje van NewsGuard te zien in de adresbalk. Groen geeft aan dat het om een betrouwbare website gaat, rood wijst erop dat je sceptisch dient om te gaan met de informatie die je voorgeschoteld krijgt. Een wit schildje geeft aan dat NewsGuard de site nog niet onder de loep heeft genomen, maar lezers kunnen met een eenvoudige klik vragen om dat te doen. NewsGuard verschaft de gebruikers daarnaast ook meer informatie over de eigenaars van de website, de geloofwaardigheid en de transparantie.

Websites worden door NewsGuard beoordeeld op uiteenlopende criteria, zoals het mogelijk herhaaldelijk publiceren van foute inhoud, het gebruik van eventuele misleidende koppen en de manieren van informatiegaring. De beoordeling van de nieuwsberichten gebeurt door professionele journalisten “met diverse achtergronden zonder politieke vooringenomenheid”, deelt NewsGuard mee op zijn website.

Vrije meningsuiting

“Het is niet onze bedoeling om toegang tot enige nieuwscontent te beperken – die aanpak zou ingaan tegen het recht op vrije meningsuiting – maar om lezers meer informatie te verschaffen over de bron en betrouwbaarheid van de inhoud die ze consumeren en/of delen”, zegt Tom Burton, vicedirecteur van Microsofts afdeling voor Consumentenveiligheid en Vertrouwen.

Edge heft slechts twee procent van de browsermarkt in handen. Google Chrome is nog steeds de meest belangrijke browser met meer dan 62 procent.