Michel wil "schizofrene" fiscale situatie voor internetreuzen aanpakken kv

20u02

Bron: Belga 0 BELGA Internet Premier Charles Michel wil een Europese harmonisering van de fiscale aanpak van de grote internetgiganten. "Nu zitten we in een schizofrene situatie", zo verklaarde de Belgische regeringsleider op een Europese top over digitalisering in de Estse hoofdstad Tallinn.

Met de steun van Duitsland, Italië en Spanje pleit de Franse president Emmanuel Macron voor een Europese fiscale aanpak van Google, Apple, Amazon en andere internetgiganten. Hij wil dat de grote digitale spelers belastingen betalen in alle lidstaten waar ze omzet realiseren, en niet enkel in de vaak fiscaal gunstige landen waar ze gevestigd zijn.

Concurrentievermogen

"Het is paradoxaal", observeert Michel. "Wij hebben kmo's die bijzonder performant zijn, maar die worden opgekocht door Amerikaanse of Chinese bedrijven. Tegelijkertijd is er concurrentie tussen de Europese landen, maar we moeten ook concurreren met de rest van de wereld." De eerste minister stelt vast dat de zaak besproken wordt in de Oeso, maar "we moeten ook in de Europese Unie nadenken hoe we een kader voor de toekomst kunnen maken".

Evenwicht

Volgens premier Michel komt het erop aan een "evenwicht" te vinden. "Het is belangrijk om innovatie aan te moedigen, maar het is ook correct dat grote internetbedrijven een rechtvaardige bijdrage leveren." Dat sommige lidstaten de hakken in het zand zetten in dit debat, vindt de Belgische regeringsleider getuigen van een "kortetermijnvisie".

Tegenwind

De Ierse premier Leo Varadkar voert het verzet aan. "We hebben geen Europese Google, geen Europese Facebook en het is niet met hogere belastingen en meer regulering dat we zulke bedrijven zullen krijgen", reageerde hij. Ierland lokte ondernemingen als Apple met een lage vennootschapsbelasting, maar volgens Varadkar zitten ook Beneluxlanden en Scandinavische landen op zijn lijn. "Ook deze landen staan open voor handel, zijn modern en heel digitaal en zien de zaken misschien een beetje anders."

Conferentie

De Europese leiders bespreken in Tallinn hoe Europa de kansen van het digitale tijdperk kan grijpen en hoe het oude continent competitief kan blijven in de wereldeconomie van morgen. Volgens Michel dringt er zich veel meer Europese samenwerking op. Bijvoorbeeld om de komst van zelfrijdende auto's voor te bereiden, maar ook om Europa te wapenen tegen cyberaanvallen. "We zijn nog niet klaar, maar vele lidstaten hebben ook niet stilgezeten. Drie jaar geleden had België geen strategie voor cyberveiligheid. Nu wel."