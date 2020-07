Met dit Google-trucje tover je een dinosaurus tevoorschijn in je woonkamer kg

03 juli 2020

13u45

Bron: The Verge 0 Internet Altijd al eens willen zien hoe een Tyrannosaurus rex staat in je achtertuin? Koud kunstje, nu Google tien dinosaurussen beschikbaar maakt in augmented reality. Google je favoriete dino en kijk hoe die moeiteloos tevoorschijn wordt getoverd op je smartphonescherm én in de ruimte.

Zo ga je aan de slag: zoek via Google op een mobiel toestel – je smartphone of tablet – naar een populaire dinosaurus en tik op ‘View in 3D’. Tik daarna op ‘Tonen in je ruimte’ en richt de camera naar een lege plaats in je buurt. Normaal gezien zal je nu de dinosaurus in kwestie op je scherm zien verschijnen in augmented reality, zoals dat dan heet.

Je kan zelf de grootte aanpassen of ‘ware grootte’ tonen. Of die ware grootte altijd even accuraat is, valt te betwijfelen. Google gebruikt de afmetingen van de voorwerpen in beeld om te bepalen hoe groot de dinosaurus moet worden getoond – met wisselend succes.

Tien soorten

Het trucje werkt met tien dinosaurussoorten: de Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon en Parasaurolophus. Het gaat om de soorten die ook in de ‘Jurassic World’-films worden getoond.

Overigens bestaat de AR-functie in Google al langer. Je kon bijvoorbeeld ook al dieren in 3D bekijken, net zoals bepaalde anatomische systemen (denk aan een skelet of het verteringsstelsel) én je kan zelfs het ruimtepak van Neil Armstrong in detail bestuderen.