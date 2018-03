Met deze vijf tips kan je anoniemer surfen op het internet Kaj van Arkel

21 maart 2018

15u27

Bron: AD 0 Internet Tijdens het browsen op internet gluren allerlei bedrijven over je schouder mee. Zo blijf je de baas over je eigen data.

Vast herkenbaar: je zoekt online naar voordelige vliegtickets en de dagen daarna verschijnen op allerlei websites opdringerige advertenties met aanbiedingen voor vliegreizen. Dat komt doordat internetbedrijven je digitale bewegingen nauwlettend volgen, ofwel tracken.

"Facebook, Google en advertentienetwerken bewaren je surfgedrag via cookiebestanden en stukjes code op je pc, tablet of smartphone", legt directeur Hans de Zwart van privacybelangenorganisatie Bits of Freedom uit. "Zo wordt een uitgebreid persoonlijk profiel van je gemaakt. Die profielen zijn goud waard voor marketeers, die ze gebruiken om je gerichte advertenties te tonen."

Google kan bijvoorbeeld zien wat je zoekt (Google Search), waar je bent geweest (Google Maps), welke video's je hebt bekeken (YouTube) en die informatie als klantenprofiel doorverkopen aan de hoogste bieder.

Websites zijn verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van tracking cookies. In theorie kun je die weigeren, maar in de praktijk is dat lastig. Ga je niet akkoord, dan weigert de website je vaak toegang. Hoe voorkom je dan toch dat websites je eindeloos achtervolgen?

