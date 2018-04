Met deze 17 handige Spotify-tips word je een echte pro SD/sam

04 april 2018

19u20 438 Internet Spotify werd tijdens zijn beursgang onmiddellijk gewaardeerd op 24,45 miljard euro. Het is de grootste muziekstreamer ter wereld, maar de kans is groot dat het merendeel van de 160 miljoen gebruikers maar een fractie van de mogelijkheden gebruikt. Wij zetten de handigste tips op een rij.

Internet 1. Zoek preciezer

Meestal zal je muziek zoeken met de naam van het nummer of de artiest, maar dat kan gedetailleerder. 'Year:1960-1970' levert je alleen muziek uit een bepaalde periode op, terwijl je met de woorden 'and', 'or' of 'not' je zoekopdracht nog kan verfijnen. Handig wanneer je bv. alleen nummers van Metallica wil horen van voor 1990. Ook zoektermen op basis van het muziekgenre zijn mogelijk, zoals 'genre:rock'. Al deze uitdrukkingen gebruik je zonder de '-tekens, en in het Engels.

2. Sport op het juiste tempo

Spotify bevat playlists met muziek speciaal voor het sporten. Je vindt de functie bij 'Browse', 'Workout', waar je onder meer nummers met een bepaald tempo kan kiezen zodat je kan lopen op de beat van de muziek.

3. Discover Weekly

Elke maandag stelt Spotify 'Discover Weekly' samen, op basis van een algoritme dat je muzieksmaak in kaart brengt. Maar elke week verdwijnt de gepersonaliseerde afspeellijst ook weer in het niets. Je moet dus snel zijn om nummers te bewaren. Een geautomatiseerd 'recept' van IFTTT (If This Then That) houdt alle Discover Weekly-afspeellijsten bij. Zo mis je nooit meer iets van Discover Weekly.

4. Verbeter de geluidskwaliteit

Met een Premiumaccount kan je muziek afspelen met een hogere kwaliteit, iets wat je kan inschakelen bij de instellingen.

5. Shazam nummers naar je playlist

Ontdek met de Shazam-app nieuwe muziek. De app achterhaalt in enkele seconden het nummer dat ze op een feestje of de radio draaien. Het wordt pas echt handig wanneer je beide accounts aan elkaar koppelt. Elk nummer dat je leert kennen met Shazam komt dan terecht in een aparte playlist: 'My Shazam Tracks'.

6. Speel jouw muziek in een Uber

Twee jaar geleden werd het mogelijk om op iOS met een Premiumaccount muziek uit jouw lijst af te spelen tijdens een rit met een Uber-auto. Daarvoor link je de Uber-app aan je Spotifyaccount.

7. Drag & Drop

Om muziek nog sneller te delen kan je afspeellijsten, albums of nummers slepen. Klik de afspeellijst aan en sleep ze vervolgens naar een e-mailbericht of naar Facebook.

8. Werk aan een gemeenschappelijke afspeellijst

Geef je een feestje met vrienden? Je kan samen een playlist samenstellen, door bij 'Library' een nieuwe playlist te starten en dan via de knop met de drie puntjes, die in te stellen op 'collaborative' of 'gezamenlijk'.

9. Preview in iOS

Op iOS-toestellen krijg je een overzicht van welke nummers er in een afspeellijst staan. Dat doe je door op de albumcover te drukken, vervolgens krijg je de eerste vijf nummers te zien. Als je veel lijsten hebt, kan deze tip je heel wat tijd besparen.

10. Bewaar nummers offline

Waarschijnlijk wist je dit wel, maar voor de zekerheid: met een Premiumaccount kan je ook nummers downloaden om ze offline te beluisteren.

11. Gebruik sneltoetsen

Spotify kan je bedienen met een hele reeks sneltoetsen op het toetsenbord. Let op: deze shortcuts werken niet in de browserversie van de streamingdienst.

12. Voeg muziek toe die niet in Spotify zit

Via de Spotify-app voor computers speel je niet alleen online muziek af, maar ook jouw eigen mp3's en mp4's. Je voegt ze toe bij 'Settings' en 'Local Files'.

13. Herstel afspeellijsten

Het kan al eens gebeuren dat je per ongeluk een afspeellijst in de prullenmand gooit. Spotify houdt je lijsten gelukkig nog een tijd bij, waardoor je ze kan herstellen op de accountpagina.

14. Ontdek podcasts

Via 'Browse' vind je op Spotify niet alleen muziek, maar ook podcasts.

15. Vind optredens

Zin in livemuziek? In het 'Browse'-menu vind je via 'More' ook 'Concerts', waarna je een overzicht krijgt van concertdata van jouw favoriete bands in de ruime omgeving.

16. Grasduin in het verleden

Zalige nummers beluisterd en ze vergeten te bewaren? Ook daar heeft Spotify een oplossing voor: duik in je verleden. In de desktop-app klik je het 'Queue'-menu rechtsonder open , waarna je je afspeelgeschiedenis kan raadplegen.

17. YouTube meets Spotify

Nog een tof IFTTT-recept is 'YouTube Tracks to Spotify'. Elke muziekvideo die je liket op YouTube komt in een aparte afspeellijst op Spotify terecht.