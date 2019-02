Met “creepy” zoekfunctie op Facebook kan je makkelijk halfnaakte foto’s van vriendinnen opzoeken, maar niet van vrienden kg

14 februari 2019

12u10

Bron: Fast Company, The Next Web 0 Internet Facebook maakt het veel eenvoudiger om foto’s op te zoeken van je vrouwelijke vrienden dan van je mannelijke vrienden. Dat kwam ethische hacker Inti De Ceukelaire op het spoor. Bovendien suggereert Facebook meteen ook om foto’s “in bikini” of “op het strand” te zoeken. De socialenetwerksite zelf ontkent dat het gaat om een bug.

De zoekbalk op Facebook staat toe om je snel foto’s van je vrienden op te zoeken. Maar dat gaat net iets makkelijker als je de vrouwelijke helft van je vriendenkring wilt bekijken. Typ je “photos of my female friends” in de zoekbalk, dan krijg je meteen een selectie kiekjes van je vriendinnen te zien.



Dat is frappant, want de zoekopdracht “photos of my male friends” levert iets heel anders op. In de plaats van foto’s van je vrienden, krijg je bij die zoekopdracht enkel afbeeldingen die van willekeurige pagina’s afkomstig lijken te zijn. Het effect kan overigens enkel geproduceerd worden met de Engelse zoektermen.



De Ceukelaire deelde de “creepy verborgen zoekfunctie” maandag op Twitter. “Je kan nu geen verborgen foto’s meer opvragen van je mannelijke vrienden. Vrouwen kan/mag je wel nog stalken”, schreef hij erbij.

Volgens de ethische hacker zou Facebook bij de zoekterm “photos of my male friends” ook veronderstellen dat je een typfoutje maakte en automatisch suggereren om toch “female friends” op te zoeken.

Bikini

Facebook geeft in de zoekbalk nog andere suggesties die de wenkbrauwen doen fronsen. Wanneer je “photos of my female friends” intypt, verschijnt er een lijst met aanvullingen zoals “in bikinis”, “on the beach” en “this week” of “this month”. Volgens sommigen zou dat het voor stalkers wel erg makkelijk om maken om snel aan pikante foto’s te geraken.



Opnieuw is er een verschil met de zoekterm “photos of my male friends”, waarbij geen suggesties worden aangeboden.

Geen bug

Facebook reageerde nogal verwarrend op de aantijgingen. Eerst liet de socialenetwerksite aan nieuwssite Fast Company weten dat het om een bug ging. Maar snel daarna werd die verklaring weer ingetrokken. De zoekfunctie en de suggesties werken wel degelijk naar behoren, klonk het. Dat de gesuggereerde zoektermen een seksistische toon aanslagen, komt volgens Facebook doordat heel wat gebruikers nu eenmaal foto’s van hun vriendinnen op het strand opzoeken.



“[De voorspellingen in de Facebook-zoekbalk] vertegenwoordigen wat mensen zoeken op Facebook, maar zijn niet noodzakelijk een reflectie van de echte content op Facebook”, aldus een woordvoerder aan Fast Company. Facebook zou voortdurend proberen om de relevantie van de suggesties te verbeteren.

