Meisjes spelen stunt van Chinese YouTube-ster na:

14-jarige overleden, 12-jarige zwaargewond

mvdb

20 september 2019

17u25

Bron: ANP 0 Internet Een bekende Chinese influencer heeft schadevergoedingen betaald aan de families van twee jonge meisjes, meldt de BBC. Een 14-jarig meisje overleed en een 12-jarige raakte zwaargewond nadat ze een filmpje van de YouTube-ster nadeden. Ms Yeah, zoals de vrouw bekendstaat, heeft zeven miljoen abonnees op haar videokanaal en staat bekend om haar opmerkelijke kookvideo's.

De tieners probeerden, net als Ms Yeah, popcorn te maken in een blikje. De meisjes warmden hierom alcohol op in het blikje, dat uiteindelijk ontplofte. Eén van hen overleed door haar verwondingen, de ander ligt met zwaar letsel in het ziekenhuis. Het slachtoffer moet chirurgische ingrepen ondergaan. Ms Yeah betaalt de ouders van het dodelijke slachtoffer een onbekend geldbedrag. Daarnaast draait ze op voor de behandelingskosten van het zwaargewonde meisje.

Ondanks het betalen van de compensaties zei de influencer dat de meisjes een heel andere methode gebruikten. Ook verklaarde ze dat haar filmpjes niet als instructievideo's gezien moeten worden.

