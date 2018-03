MegaUpload-baas Kim Dotcom wint proces in gevecht tegen uitlevering aan VS jv

26 maart 2018

15u11

Bron: Reuters 0 Internet Daar is Kim Dotcom nog eens. De oprichter van MegaUpload heeft een juridische overwinning behaald in de strijd die hij voert tegen zijn uitlevering aan de VS. De zaak zit inmiddels bij het Hof van Beroep in Nieuw-Zeeland.

Alweer in 2012 liet de FBI de illegale website afsluiten. De Amerikaanse overheid beschuldigt Kim Dotcom (44) en drie collega-bestuurders van MegaUpload ervan dat ze de film- en muziekbusiness zo'n 500 miljoen dollar hebben gekost. Ze zouden zichzelf ook verrijkt hebben met zo'n 175 miljoen.

Het was de Duitser Kim Dotcom - né Kim Schmitz - die MegaUpload opstartte. Hij runde de site vanuit Auckland in Nieuw-Zeeland, waar hij nog altijd verblijft. De Amerikaanse overheid heeft al lang om zijn uitlevering gevraagd.

Het idee van MegaUpload was om gebruikers aan te moedigen hun eigen gekochte muziek en films te uploaden, zodat iedereen vervolgens uit één grote pot naar believen kon downloaden. Op de site kon je vorig decennium op die manier gratis muziek en films downloaden. Maar dat was wel illegaal, want er rustten natuurlijk auteursrechten op het geripte materiaal.

Vandaag haalde Kim Dotcom een juridische overwining op de Nieuw-Zeelandse overheid. Volgens de Human Rights Review Tribunal (HRRT) werd de wet overtreden omdat Kim Dotcom in 2015 niet alle informatie over hemzelf bij publieke instanties gegeven werd. Het HRRT wees Dotcom een eerste schadevergoeding toe van zo'n 17.500 dollar voor "het verlies van voordeel", en een tweede van 35.000 euro voor "het aantasten van de waardigheid en het kwetsen van gevoelens".

Het oordeel dat het achterhouden van informatie over de internetondernemer onrechtmatig was, kan van belang zijn voor zijn eventuele uitlevering aan de VS.