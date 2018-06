Meer verkeersboetes verstuurd met nieuw informaticasysteem, maar alle problemen zijn nog niet van de baan sam

11 juni 2018

19u11

Bron: belga 0 Internet In april en mei van dit jaar zijn telkens 400.000 verkeersboetes verstuurd naar de overtreders. Dat is een stijging van 33 procent vergeleken met het maandgemiddelde van 2017, meldt de federale overheidsdienst (FOD) Justitie

Sinds juli 2017 kunnen overtreders hun verkeersboete betalen op de website www.verkeersboetes.be. Sinds eind maart 2018 kan de burger ook online een boete betwisten of een ongeldige betaling rechtzetten. Ondanks de technische hindernissen na de lancering krijgt het digitaal beheer van verkeersboetes stilaan vorm. In 2017 werden gemiddeld 300.000 boetes verstuurd per maand. In april en mei 2018 waren er dat telkens 400.000, goed voor een stijging van 33 procent.

Bijsturing

Terwijl het systeem kwantitatief op kruissnelheid raakt, stelt de FOD Justitie vast dat er kwalitatief wel nog nood is aan bijsturing. "We werken aan oplossingen voor die kwesties. Het projectteam heeft bijkomende controles ingevoerd om de kwaliteit van de documenten te bewaken. Die bijkomende checks vergen enige tijd waardoor sommige boetes later in de brievenbus staken", luidt het.

Veel vragen

Die tijdelijke moeilijkheden leiden tot veel vragen bij de burger. Dat heeft ook gevolgen bij het callcenter dat de burger helpt bij vragen over verkeersboetes. Gemiddeld krijgt dat callcenter 2.000 oproepen per dag te verwerken. Volgens Justitie is het aantal oproepen sinds mei op sommige dagen gestegen naar 9.000 per dag. Daardoor kunnen de wachttijden op piekmomenten oplopen, aldus Justitie.