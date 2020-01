Meer gebruikers maar ook meer kosten voor Facebook IB

29 januari 2020

23u40

Bron: Belga 2 Internet Facebook heeft vorig jaar de kosten aanzienlijk zien toenemen. De techreus staat al enige tijd fors onder druk vanwege onder meer de verspreiding van nepnieuws en oplichting via advertenties. Het bedrijf geeft veel geld uit om die problemen aan te pakken.

Het afgelopen jaar gingen de kosten dan ook omhoog tot bijna 50 miljard dollar. Net als de afgelopen jaren verdiende Facebook verreweg het meeste geld aan advertenties. Van de 70,7 miljard dollar aan omzet kwam vorig jaar slechts 1 miljard dollar uit andere bronnen. Onder de streep hield het bedrijf 18,5 miljard over tegen 22,1 miljard in 2018. Behalve fors gestegen kosten, zette Facebook ook meer geld opzij voor belastingen.

De gebruikersaantallen van Facebook stegen nog altijd wel. Eind vorig jaar maakten 2,5 miljard mensen minimaal een keer in de maand gebruik van Facebook, een stijging van 8 procent op jaarbasis. Als gekeken wordt naar alle diensten van Facebook, zoals ook Instagram, Facebook Messenger en Whatsapp, dan gaat het om 2,89 miljard mensen. Topman Mark Zuckerberg sprak van een sterk jaar.

Zorgen bij beleggers

De toegenomen kosten bij Facebook zorgden voor zorgen bij beleggers. Het aandeel ging in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street hard onderuit. Dat kwam ook door de omzetgroei in het vierde kwartaal. De opbrengsten in die periode groeiden met 25 procent ten opzichte van een jaar eerder, en dat is het traagste tempo in de geschiedenis van de onderneming. De kwartaalomzet kwam met 21,1 miljard dollar, gestuwd door advertenties op onder meer Instagram, wel uit op een recordhoogte.