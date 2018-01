Mediamagnaat Rupert Murdoch over strijd tegen nepnieuws: "Facebook zou betrouwbare nieuwsbronnen moeten betalen" kv

22 januari 2018

21u59

Bron: Business Insider, Reuters 0 Internet Volgens miljardair Rupert Murdoch wordt het tijd dat Facebook “betrouwbare” nieuwsbronnen een vergoeding geeft voor het nieuws dat ze publiceren op het sociale netwerk.

“Facebook en Google hebben schunnige nieuwsbronnen gepopulariseerd via algoritmen die voor deze platformen winstgevend, maar inherent onbetrouwbaar zijn,” zo zei Murdoch, uitvoerend voorzitter van News Corp, waartoe onder andere de Wall Street Journal behoort, in een verklaring. De mediabons denkt dat de verspreiding van nepnieuws op die manier ingedijkt kan worden.

“Het is tijd om een andere weg te overwegen,” aldus Murdoch. “Als Facebook ‘betrouwbare’ uitgevers wil erkennen dan zou het die uitgevers een doorgiftevergoeding moeten geven, gelijkaardig aan het model dat wordt gehanteerd door kabelmaatschappijen.”

Erkenning "betrouwbare" bronnen

Vrijdag liet Facebook-CEO Mark Zuckerberg nog weten dat de socialenetwerksite de verspreiding van valse informatie en sensatiezucht via het platform wilde aanpakken door aan de hand van enquêtes onder de gebruikers “betrouwbare” bronnen aan te duiden. Welke uitgevers beschouwd worden als betrouwbare bronnen werd echter nog niet toegelicht. Ook over de manier waarop de enquêtes zullen worden afgenomen, is momenteel nog geen duidelijkheid.

Politieke vooringenomenheid

“De uitgevers verbeteren duidelijk de waarde en integriteit van Facebook via hun nieuws en inhoud, maar ze worden niet gepast vergoed voor die diensten. Doorgiftevergoedingen zouden een minieme impact hebben op de winst van Facebook, maar een grote impact op de vooruitzichten voor uitgevers en journalisten,” stelt Murdoch.

“Er is al veel discussie geweest over de inschrijvingsmodellen, maar ik moet nog een voorstel zien dat echt de investering in en de sociale waarde van professionele journalistiek erkent,” aldus Murdoch. “We zullen de nieuwste verschuiving in de strategie van Facebook nauw opvolgen en ik twijfel er niet aan dat Mark Zuckerberg een ernstig man is, maar er is nog steeds een groot gebrek aan transparantie en dat moet uitgevers en mensen die bezorgd zijn om politieke vooringenomenheid op deze krachtige platformen verontrusten.”