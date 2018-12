Mede-oprichter (35) filmpjes-app Vine dood gevonden in New York mvdb

16 december 2018

21u24

Bron: BBC 0 Internet De mede-oprichter van de filmpjes-app Vine is dood aangetroffen in zijn appartement in New York. Dat bevestigt de politie aan Amerikaanse media. Colin Kroll (35) kwam vermoedelijk om het leven door een overdosis drugs.

Zijn vriendin had de politie gevraagd om langs te gaan op het appartement in stadsdeel Manhattan. In de flat werden niet nadergenoemde drugs gevonden.



De zes seconden durende video’s van Vine werden vijf jaar geleden gelanceerd en werden erg populair. Twitter kocht de app later voor dertig miljoen dollar. Vanaf 2017 was het niet langer mogelijk om nog nieuwe video’s op te laden.

Kroll en de twee andere makers richtten hun pijlen vervolgens op Trivia HQ, een quiz-app die eveneens een succes werd, maar inmiddels in de VS serieus aan populariteit heeft ingeboet. Kroll werd in september aangesteld als CEO.

