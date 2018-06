Maxim (23) ontwikkelt nieuw fotoplatform Photrea: "Iedereen heeft dezelfde kans op erkenning, ongeacht bekendheid of materiaal" bvb

20 juni 2018

12u21

Bron: Eigen berichtgeving 54 Internet De 23-jarige Maxim Piessen uit Kapellen heeft zopas zijn zelf ontwikkeld fotoplatform Photrea online laten gaan. "Super bekend als fotograaf of juist startend, beste cameramateriaal of net helemaal niet. Iedereen heeft dezelfde kans om op het platform te verschijnen", stelt hij.

Maxim is al lang gepassioneerd door fotografie. Zelf is hij gespecialiseerd in reis- en macrofotografie. Als 16-jarige kreeg hij een wildcard om in de Verenigde Staten een gerenommeerde workshop insectenfotografie te volgen. Zijn werk verscheen sindsdien in verschillende magazines en kranten. In 2015 werd hij Erasmus Fotograaf van het jaar. Na zijn studies volgde Maxim een bootcamp 'Programmeren', omdat hij het idee had een eigen fotoplatform op te bouwen. Het platform staat nu helemaal op punt en Maxim is klaar om de wereld te veroveren.

Groot publiek bereiken

De fotografieplatformen die vandaag bestaan, worden overstroomd door content waardoor het moeilijk is om (als nieuwe fotograaf) een groot publiek te bereiken. De enige manier om veel mensen te bereiken is door veel volgers te hebben. "Daardoor verschuift de focus van het maken van goede beelden naar promotie van jezelf", zegt Maxim. Sommige platformen, 1x.com bijvoorbeeld, werken met (steeds dezelfde) beheerders die de werken beoordelen. Zo hebben alle toegelaten beelden een bepaalde stijl.

"Op Photrea worden de beelden in alle objectiviteit beoordeeld", aldus Maxim. Ben je heel tevreden van een foto die je gemaakt hebt? Dan kan je die op Photrea zetten. “Als je een foto uploadt, moet jij voor 20 beelden beslissen of je die goed genoeg vindt om gepubliceerd te worden. Bij het stemmen zie je enkel het beeld en de categorie waarin die werd geüpload. Zo word je niet beïnvloed door de populariteit van de fotograaf of het gebruikte materiaal. Eenmaal je op 20 beelden hebt gestemd, wordt jouw foto naar 20 andere 'uploaders' gestuurd. Op die manier krijgt elke foto een score op 20. Is die score minstens 14/20, dan wordt je foto gepubliceerd", legt Maxim uit.

Schoonheid van een beeld

Verder introduceert hij de parameter ‘viewing time’. Voor elke foto wordt bijgehouden hoe lang de bezoekers ernaar kijken. Na de zomer start Maxim met een master na master ‘Artificiële intelligentie’. “Aan de hand van artificiële intelligentie zal de computer kunnen voorspellen welke beelden bij het grote publiek zullen scoren. Zo zou de schoonheid van foto's voorspeld kunnen worden. "Als je een Machine Learning Engine traint met de data die uit Photrea voortkomt (de score op 20 voor elk beeld), kan je schoonheid gaan voorspellen. Dat kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de fotobibliotheek van je smartphone te sorteren op schoonheid", zo legt Maxim uit.

Voordelen

Iedereen heeft dezelfde kans om op het platform te verschijnen. Het enige wat telt, is de schoonheid van het beeld. De bekendheid van de fotograaf en het materiaal dat gebruikt wordt, zijn dus niet van belang.

Ook voor de gewone bezoeker is er een voordeel. Die krijgt enkel mooie beelden te zien op het fotoplatform.

Info: www.photrea.com