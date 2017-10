Massa privacyrechtszaken dreigt voor Facebook na advies voor Hof van Justitie Robbe van Lier

20u25

Facebook moet de privacywetgeving van elke Europese lidstaat volgen, niet alleen die van Ierland omdat het daar zijn Europees hoofdkwartier heeft. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in een advies. Daarmee volgt de advocaat-generaal de lijn van de Belgische Privacycommissie en gaat hij tegen de opvatting van Facebook zelf in. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend voor het Hof van Justitie, maar wordt in de praktijk vaak gevolgd.

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie gaat in het advies in tegen de opvatting van Facebook dat de sociaalnetwerksite enkel onderhevig zou zijn aan de Ierse privacywetgeving en het toezicht van de Ierse Privacycommissie, omdat de Amerikaanse internetgigant daar zijn Europees hoofdkwartier heeft. In zijn advies in een Duitse zaak rond gegevensbescherming bevestigt de advocaat-generaal dat het een nationale bevoegdheid om op te treden tegen Facebook, zo meldt de Belgische Privacycommissie vandaag.

Privacyrecht van lidstaat

Het advies door de advocaat-generaal werd uitgesproken in de Duitse zaak 'Wirtschaftsakademie', dat onderwijsdiensten aanbiedt door middel van een fanpagina op Facebook. Daarin wordt het Hof van Justitie gevraagd om te verduidelijken wanneer het nationale privacyrecht van een lidstaat van toepassing is op een internationale speler zoals Facebook.

Volgens Facebook moet het alleen de Ierse privacywetgeving en de Ierse privacytoezichthouder volgen omdat in dat land zijn Europees hoofdkantoor is gevestigd. Advocaat-generaal Bot volgt die redenering niet. Facebook moet de privacywetgeving van elke EU-lidstaat naleven waarin het een vestiging heeft die in dat land aan marketing en verkoop van advertentieruimte doet. Hij stelt ook dat de privacycommissies van elk land bevoegd zijn tegen Facebook en dus niet enkel de Ierse privacycommissie.

De advocaat-generaal volgt daarmee de opvatting van de Belgische Privacycommissie dat de Europese wetgever de lidstaten de mogelijkheid heeft gelaten hun eigen nationale wetgeving toe te passen, waardoor de wetgeving van meerdere lidstaten naast elkaar van toepassing kan zijn, aldus de Belgische Privacycommissie die voor de rechtbank in Brussel zelf procedeert tegen Facebook.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend voor het Hof van Justitie, maar wordt in de praktijk vaak gevolgd.