Mark Zuckerberg wil getuigen voor Amerikaans Congres: "Ik wil het juiste doen" IB

22 maart 2018

02u30

Bron: CNN, Reuters, ANP 0 Internet Mark Zuckerberg staat ervoor open om te getuigen voor een commissie van het Amerikaanse Congres. Dat zegt hij in een interview op CNN nadat het techbedrijf deze week in opspraak kwam toen bleek dat het de privacy van haar gebruikers onvoldoende beschermd had. “Ik zal getuigen als dat nodig is. We zullen onze meest competente persoon sturen, die het meeste kennis heeft. Als ik dat ben, zou ik graag gaan.”

Om twee uur vannacht doorbrak Mark Zuckerberg - die sinds het schandaal uitbrak enkel een lange post op zijn eigen Facebookpagina plaatste - zijn stilte in een exclusief op CNN uitgezonden interview met techjournaliste Laurie Segall.

De Facebookbaas zegt ervoor open te staan om tegenover een commissie van het Amerikaanse Congres te getuigen. Sinds het Cambridge Analytica-schandaal uitbrak, willen politici aan beide kanten van de Atlantische Oceaan dat Zuckerberg verantwoordelijkheid komt afleggen. Zuckerberg beloofde dit in eigen land alvast te zullen doen, als het nodig zou zijn. "Het korte antwoord is dat ik het graag zou doen als dat het juiste is. We zullen onze meest competente persoon sturen, die het meeste kennis heeft. Als ik dat ben, zou ik graag gaan."

Facebook CEO Mark Zuckerberg on the Cambridge Analytica scandal: "This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened" https://t.co/hpduqQB2r0 pic.twitter.com/gIhL00FlMY — CNN (@CNN) March 22, 2018

Vertrouwensbreuk en excuses

Zuckerberg nam de verantwoordelijkheid voor het schandaal op zich en bood zijn excuses aan. “Dit is een grote vertrouwensbreuk”, zegt hij. “En het spijt me heel erg dat dit gebeurd is. We hebben de verantwoordelijkheid om de data die mensen aan ons geven te beschermen. En wanneer we dat niet doen, dan verdienen we het vertrouwen van de mensen niet. We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt en daar gaan we op verschillende manieren aan werken.”

De Facebookbaas gaf ook toe dat het "fout was" om Cambridge Analytica te vertrouwen in hun belofte dat het bedrijf de data van Facebookgebruikers zou verwijderen.

Regulering voor transparantie

Zuckerberg geeft ook toe dat sommige gebieden gereguleerd moeten worden voor de transparantie. "Ik weet niet zeker of we niet gereguleerd moeten worden", zei de Facebookbaas. "Er zijn dingen zoals advertentietransparantie-regulering die ik graag zou willen zien. Ik zou 'de juiste regulering' zeker steunen."

Zuckerberg zegt verder vastbesloten te zijn om inmenging in verkiezingen - zoals de aankomende verkiezingen in India en Brazilië - via Facebook te stoppen, al is hij realistisch en zegt hij "zeker te weten dat er op dit moment iemand zich met verkiezingen probeert te bemoeien via Facebook".

Volgens de Facebookbaas zijn er door het bedrijf geen links gevonden tussen de data van Cambridge Analytics en Rusland, maar dat de Amerikaanse regering het best geplaatst is om een dergelijk onderzoek grondiger te voeren.

Maatregelen

Om het vertrouwen van de mensen in zijn bedrijf te terug te winnen, zullen een reeks maatregelen worden genomen: volgens Zuckerberg zal Facebook eerst alle apps onderzoeken die voorafgaand aan de invoering van de strengere privacybescherming in 2014, toegang hadden tot grote hoeveelheden data. Ontwikkelaars die niet willen meewerken aan de audit, of die misbruik hebben gemaakt van persoonlijke informatie van de gebruikers, zullen worden geweerd. Iedereen die door dergelijke apps getroffen werd, zal geïnformeerd worden. Apps die je al meer dan drie maanden niet gebruikt hebt, krijgen voortaan geen toegang meer tot je persoonlijke gegevens. App-ontwikkelaars zullen voortaan ook minder toegang krijgen tot data van Facebookgebruikers. "Het is moeilijk om te zeggen wat we zullen vinden. We zullen duizenden apps doorspitten en herbekijken", zegt Zuckerberg. "Dat zal een intensief proces zijn."

Aan de New York Times liet Zuckerberg overigens na de persconferentie weten dat hij "niet gezien heeft dat een significant aantal mensen hun Facebook-account gedeleted heeft."

Klokkenluider

Facebook kwam deze week in opspraak omdat het Britse consultancybedrijf Cambridge Analytica de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers gebruikt zou hebben om hen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 rechtstreeks te benaderen met gerichte boodschappen die hun stemgedrag zouden moeten beïnvloeden.

De klokkenluider die het schandaal naar buiten bracht is eveneens bereid tegenover Amerikaanse en Britse parlementaire onderzoekscommissies te getuigen. Op Twitter liet Christopher Wylie weten uitnodigingen van de commissies te accepteren.

Het gaat om de inlichtingencommissie en juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden in de VS en nog een parlementscommissie in het Verenigd Koninkrijk. "Het is tijd voor onze democratische instituties om de leiding te nemen", twitterde Wylie.

De Canadese Wylie was werkzaam voor Cambridge Analytica. Via zijn interviews in The New York Times en The Guardian kwam het schandaal aan het licht.