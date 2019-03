Mark Zuckerberg vraagt hulp van overheden bij controle van internetcontent kv

31 maart 2019

04u52

Facebook-CEO Mark Zuckerberg wil dat regulatoren en overheden een actievere rol gaan spelen in de controle op internetcontent. Dat schrijft hij in een open brief in de Washington Post. Volgens Zuckerberg is het voor internetbedrijven een te grote verantwoordelijkheid om alleen te dragen.

Zuckerberg roept op tot wetgeving op vier vlakken: schadelijke inhoud, integriteit van de verkiezingen, privacy en dataportabiliteit. De oproep komt er twee weken nadat een schutter zijn aanslag op een moskee in Christchurch, Nieuw-Zeeland, live uitzond via Facebook.

“Door de regels voor het internet aan te passen, kunnen we het beste aspect ervan behouden: de vrijheid van mensen om zichzelf uit te drukken en van ondernemers om nieuwe dingen te bouwen, terwijl we de maatschappij tegelijkertijd beschermen”, zo begint Zuckerberg zijn brief.

“Wetgevers vertellen me vaak dat we teveel controle hebben over meningsuiting, en ik ben het daar eerlijk gezegd mee eens”, stelt hij. Zuckerberg deelt ook mee dat Facebook “een onafhankelijk orgaan creëert waarbij mensen in beroep kunnen gaan tegen onze beslissingen” over wat er op Facebook gepost wordt en wat offline wordt gehaald.

Daarnaast pleit de oprichter van het grootste sociale netwerk ook voor regelgeving voor techbedrijven. Deze regels zouden dezelfde moeten zijn voor alle websites, zegt hij, zodat het makkelijker is om de verspreiding van “schadelijke inhoud” over meerdere platformen tegen te gaan.

In zijn brief roept Zuckerberg op tot volgende zaken:

• Algemene regels waaraan alle socialemediawebsites zich moeten houden en de afdwinging van die regels door derde partijen, om zo de controle van schadelijke inhoud tegen te gaan.

• Alle grote techbedrijven moeten elke drie maanden een transparantierapport voorleggen waarin ze toelichten hoe schadelijke inhoud efficiënt werd verwijderd.

• Wereldwijd strengere wetten om de integriteit van verkiezingen te beschermen. Daarbij moeten alle websites dezelfde standaarden hanteren om politieke actoren te identificeren.

• Die wetten moeten niet alleen betrekking hebben op de kandidaten en de verkiezingen, maar ook op andere “politieke onderwerpen waarover verdeeldheid heerst”. Bovendien vraagt Zuckerberg ook dat die wetten gelden buiten de officiële campagneperiodes.

• Nieuwe normen en waarden voor de hele sector die bepalen hoe politieke campagnes data mogen gebruiken om kiezers online te targeten.

• De invoering van privacywetten zoals de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie in meer landen wereldwijd.

• Een “gemeenschappelijk globaal kader” waarin deze wetten allemaal wereldwijd gestandaardiseerd worden, in plaats van zo erg te verschillen van land tot land.

• Duidelijk regels over wie verantwoordelijk is voor de bescherming van de gegevens van gebruikers wanneer die data van de ene dienst naar de andere wordt versluisd (dataportabiliteit).

Schandalen

Zuckerbergs oproep komt er nadat Facebook de voorbije jaren in een hele rist schandalen verwikkeld raakte. Zo kwam het sociale netwerk in 2018 in het oog van de storm te staan toen bleek dat consultancybedrijf Cambridge Analytica de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers zonder hun toestemming had gebruikt voor politieke doeleinden. Daarnaast kwam Facebook ook al meermaals onder vuur te liggen omdat gruwelijke en gewelddadige content door gebruikers live werd uitgezonden via de website, zoals de aanslag op de moskee in Christchurch. Bovendien kwamen ook enkele datalekken aan het licht.

In zijn open brief gaat Zuckerberg echter niet specifiek op deze incidenten in. “Ik geloof dat Facebook de verantwoordelijkheid draagt om deze thema’s mee aan te kaarten en ik kijk ernaar uit om deze te bespreken met wetgevers over de hele wereld”, besluit hij.