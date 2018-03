Mark Zuckerberg doorbreekt eindelijk stilte over Facebook-schandaal: "We hebben fouten gemaakt" kv

21 maart 2018

21u10

Bron: eigen berichtgeving 5 Internet In een uitgebreid bericht op Facebook erkent CEO Mark Zuckerberg dat het sociale netwerk heeft gefaald wanneer het aankomt op de bescherming van de privacy van de gebruikers. Hij deelt het bericht naar aanleiding van de heisa rond Cambridge Analytica, het Britse consultancybedrijf dat de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers gebruikt zou hebben om hen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 rechtstreeks te benaderen met gerichte boodschappen die hun stemgedrag zouden moeten beïnvloeden.

"We hebben de verantwoordelijkheid om jullie gegevens te beschermen en als we dat niet kunnen doen, dan verdienen we jullie niet", zegt Zuckerberg bij aanvang van zijn bericht.

De oprichter van Facebook zegt dat er gelukkig jaren geleden al maatregelen genomen werden om te vermijden dat iets dergelijks nog in de toekomst kan gebeuren, "maar we hebben ook fouten gemaakt. Er moet meer gebeuren en we moeten actie ondernemen", schrijft hij.

Het was ook een vertrouwensbreuk tussen Facebook en de mensen die hun data met ons delen en die verwachten dat we die beschermen. Mark Zuckerberg

Vertrouwensbreuk

Zuckerberg spreekt van een "vertrouwensbreuk" tussen Aleksandr Kogan, de Cambridgewetenschapper die in 2014 via een persoonlijkheidstestje de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers in handen kreeg, en Cambridge Analytica, dat de gegevens van Kogan kocht, enerzijds en Facebook anderzijds. "Maar het was ook een vertrouwensbreuk tussen Facebook en de mensen die hun data met ons delen en die verwachten dat we die beschermen. We moeten dat oplossen", aldus de Facebook-CEO.

Maatregelen

Eerst en vooral zal Facebook alle apps onderzoeken die voorafgaand aan de invoering van de strengere privacybescherming in 2014, toegang hadden tot grote hoeveelheden data, zegt hij. Ontwikkelaars die niet willen meewerken aan de audit, of die misbruik hebben gemaakt van persoonlijke informatie van de gebruikers, worden geweerd. Iedereen die door dergelijke apps getroffen werd, zal geïnformeerd worden.

App-ontwikkelaars zullen voortaan ook minder toegang krijgen tot data van Facebookgebruikers. Bij het intekenen op een nieuwe app krijgt die voortaan enkel je naam, profielfoto en e-mailadres. Makers van een app die meer informatie nodig heeft, moeten een contract ondertekenen waarin ze bevestigen daar letterlijk om te zullen vragen. Apps die je al meer dan drie maanden niet gebruikt hebt, krijgen voortaan geen toegang meer tot je persoonlijke gegevens.

We zullen leren uit deze ervaring om ons platform verder te beschermen en onze gemeenschap voortaan veiliger te maken voor iedereen. Mark Zuckerberg

Tot slot krijgen alle Facebookgebruikers de komende maand ook een 'tool' in hun nieuwsfeed die een overzicht biedt van alle apps die je gebruikt en die het makkelijk maakt om die apps voortaan geen toegang meer te geven tot je persoonlijke gegevens. Die mogelijkheid bestaat al, maar wordt nu gewoon makkelijker toegankelijk.

"We zullen leren uit deze ervaring om ons platform verder te beschermen en onze gemeenschap voortaan veiliger te maken voor iedereen", concludeert Zuckerberg.