Marissa Mayer (ex-Yahoo): "Russen zaten achter dataroof"

19u05

Bron: ANP/BuzzT 0 AFP Ex-topvrouw Marissa Mayer (42) van Yahoo moest vandaag getuigen in een Amerikaanse Senaatscommissie. Internet De voormalige topvrouw van Yahoo, Marissa Mayer, houdt Rusland verantwoordelijk voor het stelen van informatie van het technologiebedrijf. Ze bood gebruikers tijdens een hoorzitting van een Senaatscommissie excuses aan.

Cybercriminelen bemachtigden in 2013 onder meer namen, wachtwoorden en telefoonnummers van Yahoo-gebruikers. Moederbedrijf Verizon maakte vorige maand bekend dat het datalek vermoedelijk 3 miljard accounts trof. Ook roofden onbekenden in 2014 gegevens uit een half miljard accounts. Mayer (42) wees vandaag met een beschuldigende vinger naar de Russen.

"We weten nu dat Russische inlichtingenfunctionarissen en door de overheid gesponsorde hackers achter uitermate complexe en geavanceerde aanvallen op de Yahoo-systemen zitten", stelde ze.

De oud-topvrouw zei ook dat Yahoo niet kon achterhalen hoe cybercriminelen in 2013 de servers van het bedrijf binnendrongen. Ze stelde dat zelfs een "robuuste" digitale verdediging niet toereikend is om door overheden gesteunde hackers buiten de deur te houden. Mayer verliet Yahoo in juni van dit jaar.

EPA