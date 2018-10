Mango's, maancakes en muggen: dit zijn de nieuwe emoji's van Apple Redactie

Bron: Quartz, Emojipedia 0 Internet Apple lanceert in zijn nieuwe iOS-update meer dan 70 nieuwe emoji's. In een persbericht zegt het bedrijf dat het zijn emojibibliotheek representatiever wil maken voor gebruikers in de hele wereld. En dus doen een maancake en een rood envelopje, kenmerkend voor het Chinese nieuwjaar, hun intrede.

In hetzelfde internationale lijstje: een mango, een kangoeroe en een neushoorn. Tegelijk zijn ook enkele Amerikaanse favorieten toegevoegd, zoals de bagel en de cupcake.

Een van de nieuwe emoji's heeft zich alvast in de kijker gewerkt in de wetenschappelijke wereld. Het Smithsonian-instituut in Washington is tevreden met het icoontje van een mug. Een emoji van het gevaarlijkste dier ter wereld kan helpen bij het stroomlijnen van boodschappen over de volksgezondheid en het gemakkelijker maken om het bewustzijn over de gevaren te vergroten, klinkt het.

De nieuwe emoji's zijn al beschikbaar in de bètaversie van iOS 12.1.

