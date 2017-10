Man die like-knop uitvond, zet zich nu af tegen Facebook 20u16

Bron: The Guardian 1 AFP Internet Justin Rosenstein, de software-ingenieur die in 2007 de 'like-knop' van Facebook uitvond, heeft ondertussen zijn telefoon zo laten instellen dat hij zelf geen apps meer kan installeren. Hij doet dat uit vrees voor de psychologische effecten van sociale media.

Rosenstein heeft zijn laptop zo ingesteld dat het besturingssysteem Reddit blokkeert, hij verwijderde zijn account op Snapchat, dat hij vergelijkt met heroïne, en stelde eerder dit jaar al beperkingen aan zijn gebruik van Facebook. In augustus ging hij nog een stapje verder: hij gaf zijn assistent de opdracht om ouderlijk toezicht in te stellen op zijn telefoon, zodat hij zelf geen enkele sociale media- of andere verslavende app zou kunnen downloaden.

Volgens de 34-jarige man zijn de 'likes' op Facebook een vorm van "pseudoplezier". "Het gebeurt vaak dat mensen dingen ontwikkelen met de beste intenties die dan onbedoelde, negatieve gevolgen hebben," vertelt hij aan The Guardian.

Laatste generatie

De ingenieur maakt deel uit van een groep critici uit Silicon Valley die de opkomst van de "aandachtseconomie" aanklagen: een internet dat wordt opgebouwd rondom de eisen van adverteerders. "Een van de redenen waarom ik denk dat het erg belangrijk is dat we hier nu over spreken is dat we de laatste generatie zijn die zich het leven voor [apps en sociale media] kan herinneren," zegt Rosenstein. Ook Leah Pearlman, de productmanager die samen met hem betrokken was bij de lancering van de like-knop, zegt ondertussen genoeg te hebben van de Facebook-likes.

Studies

Hoe meer tijd jongvolwassenen doorbrengen op sociale media, hoe meer kans ze maken om depressief te worden, blijkt uit een studie van het Pitt's Centre for Research on Media, Technology and Health in 2016.

Daarnaast is er ook een steeds grotere vrees dat sociale media mensen dommer maakt. Uit een recente studie van de universiteit van Chicago blijkt immers dat louter de aanwezigheid van een smartphone al een negatief effect heeft op het cognitieve vermogen, zelfs wanneer het toestel uitstaat. "Iedereen is voortdurend afgeleid," zegt Rosenstein.