Mails spoorloos? Hackers nemen Vlaamse mailboxen over, maar dit kan je eraan doen ESA

17u08

Bron: Het Nieuwsblad 0 thinkstock Illustratiebeeld Internet Hackers zijn bezig Vlaamse Hotmail-accounts over te nemen: alle e-mails worden verwijderd en nieuwe e-mails komen niet meer aan. Alle contacten van de gehackte mailbox krijgen bovendien berichten met de vraag om geld, dat natuurlijk naar de hackers gaat. "Ik krijg vragen binnen van mensen uit heel Vlaanderen", zegt computerbeveiligingsexpert Nico Cool aan het Nieuwsblad.

Momenteel zijn alleen Hotmail-accounts slachtoffer geworden van de hacking. De hackers raken via malware of een phishingmail aan het wachtwoord van je mailaccounts, waarna ze alle mail verwijderen, zelfs in de prullenbak. Bovendien krijg je ook geen mails meer binnen, omdat de hackers een doorstuuradres hebben ingesteld. "Al jouw mails worden automatisch doorgestuurd naar een van hun adressen", zegt Cool. Uiteindelijk maken de hackers een e-mailadres aan dat heel hard lijkt op het jouwe, waarna ze alle contacten een mail sturen met de vraag om geld.

Wie slachtoffer is geworden, kan best onmiddellijk zijn wachtwoord veranderen. In de instellingen kun je het doorstuuradres naar de hackers verwijderen, waardoor je wel nieuwe e-mails binnenkrijgt. En je verwijderde mails? Die kun je terugkrijgen door op Verwijderde Items Herstellen te klikken bij je Verwijderde Items. Doe dat best zo snel mogelijk, want na een maand ben je die mails volledig kwijt.

Ook wie nog geen slachtoffer is geworden, kan een paar zaken doen. Verander je wachtwoord regelmatig, klik niet op verdachte links, bescherm je computer met een antivirusprogramma en scan je computer regelmatig op malware.