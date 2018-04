Londen en Washington waarschuwen voor "Russische cyberaanvallen" Redactie

16 april 2018

19u21

Bron: Belga 0 Internet In een gezamenlijke verklaring waarschuwen Britse en Amerikaanse overheidsdiensten voor "kwaadaardige cyberactiviteiten" door Rusland.

Het Kremlin wordt er door de twee landen van beschuldigd een "gecoördineerde campagne" te voeren om internetinfrastructuur in te zetten in die strijd. Wereldwijd zouden miljoenen apparaten, zoals routers, switches en firewalls, aangetast zijn.

De aanvallen zouden gericht zijn op zowel Britse als Amerikaanse bedrijven en overheidsorganisaties. Een dergelijke waarschuwing is zelden vertoond.

Man-in-the-middleaanvallen

"Russische, door de staat gesteunde spelers gebruiken gecompromitteerde routers om man-in-the-middleaanvallen uit te voeren, bedoeld voor spionage, om intellectuele eigendommen te verkrijgen, toegang te behouden tot netwerken en mogelijk een basis te leggen voor toekomstige operaties", aldus de verklaring. Man-in-the-middleaanvallen zijn aanvallen waarbij informatie wordt onderschept zonder dat de twee partijen die de informatie uitwisselen, daarvan op de hoogte zijn.

"Verschillende bronnen, die zowel binnen de overheid als voor de privé onderzoek doen naar cyberveiligheid, en bondgenoten hebben deze activiteiten gemeld aan de Amerikaanse en Britse regeringen", luidt het.

Trolls

De waarschuwing komt van het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid, de FBI en het Britse National Cyber Security Center. In de waarschuwing krijgen bedrijven ook advies over hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Ze krijgen ook een specifieke waarschuwing over aanvallen op routers.

De Amerikaanse en Britse relaties met het Rusland van Poetin staan op een dieptepunt, na de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en de gifgasaanval in Syrië. Op die aanval antwoordden de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk met raketaanvallen. Na die aanval steeg de activiteit van Russische 'trolls' met 2.000 procent, aldus het Pentagon.

Eerder waarschuwde de Britse inlichtingendienst GCHQ er al voor dat Rusland zijn cyberkennis inzette om democratieën te viseren.