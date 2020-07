LIVE. Techreuzen Facebook, Google, Apple en Amazon verdedigen samen marktdominantie voor Amerikaans Congres AW

29 juli 2020

17u58

Bron: ANP, Business Insider 2 Internet Facebook-topman Mark Zuckerberg en Amazon-baas Jeff Bezos verschijnen vandaag om 19 uur op een hoorzitting van het Amerikaanse Congres. Daar wordt de marktdominantie van de techreuzen onderzocht. Ook Google (Sundar Pichai) en Apple (Tim Cook) worden onder de loep genomen. Het is de eerste keer dat ze alle vier tegelijk gehoord worden en voor Jeff Bezos van Amazon is het de eerste keer in een dergelijke hoorzitting.



Het onderzoek richt zich op de enorme omvang van de ondernemingen die ervan verdacht worden hun machtspositie in de sector en in de media te verstevigen door kleinere concurrenten te benadelen of uit te schakelen. De juridische ‘antitrust’ subcommissie van het Huis vraagt zich ook af of deze eventuele oneerlijke concurrentie consumenten schade berokkent. De hoorzitting die onze tijd 19.00 uur begint, wordt mogelijk via videoverbindingen gehouden in verband met de coronamaatregelen in de VS.

Schriftelijke getuigenis van Zuckerberg

Zuckerberg, maakte zijn schriftelijke getuigenis alvast openbaar en stelt dat Facebook op de Amerikaanse manier succesvol is geworden door met niets te beginnen en producten te leveren die mensen waardevol vinden.

“We concurreren tegen de bedrijven die op deze hoorzitting verschijnen, plus vele anderen die advertenties verkopen en mensen verbinden. We concurreren ook wereldwijd, inclusief tegen bedrijven die toegang hebben tot markten waar wij niet zijn”, zal Zuckerberg tegen een speciale commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zeggen.

Zuckerberg zal overnames door Facebook verdedigen door te zeggen dat het socialemediaplatform bedrijven zoals WhatsApp en Instagram heeft helpen groeien. Beiden zijn eigendom van Facebook.

Hij gaat de commissieleden ook herinneren aan de concurrentiedreiging waarmee Amerikaanse technologiebedrijven vanuit China worden geconfronteerd, en zegt dat het Aziatische land een “eigen versie van internet bouwt die is gericht op zeer verschillende ideeën en dat ze hun visie naar andere landen exporteren.”

Zuckerberg hernieuwde ook de oproep van Facebook tot overheidsregulering. Hij heeft eerder opgeroepen tot meer wetten op gebieden waar het bedrijf is bekritiseerd, zoals schadelijke inhoud op sociale media, verkiezingsintegriteit en privacy.

“Klein deel van de retailmarkt”

Ook topman Jeff Bezos van Amazon heeft al van zich laten horen. Hij benadrukt dat zijn bedrijf een klein deel van de totale retailmarkt inneemt en concurreert met retailers zoals supermarktgigant Walmart, die twee keer zo groot is. Hij zegt ook dat het coronavirus een boost heeft gegeven aan e-commercebedrijven over het hele spectrum en niet alleen aan Amazon.

Hij heeft er geen probleem mee dat Amazon onder de loep wordt genomen, maar slaat ook een uitdagende toon aan. “Als je in de spiegel kijkt, de kritiek beoordeelt en nog steeds gelooft dat je het goede doet, zou geen enkele kracht ter wereld je moeten kunnen bewegen.”