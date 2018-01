Live demo van eerste 5G-netwerk de mist in door connectieproblemen SPS

13u40

Bron: Belga 1 Getty Images (illustratiefoto) Internet In een technologiepark in Hasselt is het eerste actieve 5G-netwerk van België gelanceerd. Het gaat om een testomgeving voor bedrijven en onderzoekers. De eindgebruiker moet wellicht nog twee jaar of langer wachten tot hij zijn toestellen zal kunnen verbinden met de opvolger van 4G.

De Zweedse netwerkleverancier Ericsson kreeg van de overheid gratis een stuk radiospectrum om de 5G-testomgeving op de Hasseltse Corda Campus mogelijk te maken. "Het enige wat we in de plaats vragen is dat 5G opengesteld wordt voor de start-up-gemeenschap, zodat zij in een vroeg stadium toegang hebben tot die technologie", legde minister van Telecom Alexander De Croo uit.

Tijdens een live demo, die deels de mist inging door connectieproblemen, legde Ericsson uit wat 5G kan betekenen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat bij die technologie "network slicing" mogelijk is. Concreet kan het netwerk bij wijze van spreken in verschillende rijvakken worden verdeeld, waarbij een pechstrook vrij blijft voor kritieke taken.

Dat moet toestanden zoals tijdens de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem in de toekomst vermijden. Het netwerk raakte toen verzadigd door het grote aantal gelijktijdige oproepen. Een stabiele verbinding kan ook letterlijk levensnoodzakelijk zijn bij ziekenhuisoperaties vanop afstand via een livestream-verbinding.

5G-trein

Ericsson heeft al twee partners gevonden om het 5G-netwerk te testen in Hasselt. Consultancybedrijf AE en Hogeschool PXL ondertekenden de voorbije uren een contract, zo kondigde Ericsson Belux-CEO Saskia Van Uffelen aan. Ze wees erop dat de ligging in Hasselt ook grensoverschrijdende projecten kan stimuleren, met Eindhoven en Aken vlakbij.

Van Uffelen wees erop dat het belangrijk is om met de industrie "nieuwe verdienmodellen" te maken voor 5G. Europese consumenten willen volgens haar immers niet extra betalen voor sneller mobiel internet. "In Azië is het anders: daar is de consument bereid meer te betalen voor meer data, sneller internet of hogere beschikbaarheid. Europese consumenten vinden dat de prijs gelijk moet blijven. Daar gaan we geen verdienmodel van kunnen maken."

De Croo wil de 5G-trein voor commercieel gebruik in elk geval al in gang zetten. "Ik zal in februari met een voorstel naar de ministerraad gaan om toekomstig spectrum voor 5G commercieel te veilen, voor gebruik vanaf hopelijk 2020 of 2021", zegt hij. De minister stelt geen opbrengst voorop. "Wat hier essentieel is, is dat we investeringen krijgen in ons land en voorsprong nemen. Dat is belangrijker dan een bepaalde opbrengst."