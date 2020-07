LinkedIn krijgt functie voor correcte uitspraak namen redactie

08 juli 2020

12u30

Bron: ANP 0 Internet LinkedIn krijgt een functie waarmee gebruikers kunnen laten weten hoe je hun naam correct uitspreekt. Gebruikers kunnen een geluidsopname van tien seconden maken waarin ze hun eigen naam uitspreken.

Door te klikken op een luidsprekericoon naast de naam van de LinkedIn-gebruiker krijgt de paginabezoeker de opname te horen.Het toevoegen van de opname kan alleen via de smartphone-app, maar het afspelen van de opnames kan via alle kanalen. De functie wordt deze maand over de hele wereld uitgerold.

Volgens LinkedIn is het juist uitspreken van iemands (voor)naam niet alleen een belangrijke zakelijke etiquette, maar zorgt de functie ook voor een meer inclusieve arbeidsmarkt, doordat mensen met een ‘lastige' naam niet telkens andere mensen hoeven te corrigeren als ze hun naam verkeerd uitspreken.