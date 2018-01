Ligt iedereen al #safeinbed? IB

06u26

Bron: Twitter 0 rv/Twitter: @FEeckelaert Deze jongeman lag deze nacht in elk geval #safeinbed! Internet Aan de oproep van Responsible Young Drivers om een veilige thuiskomst na een lange nacht feesten met de hashtag #SAFEINBED te delen via sociale media, hebben redelijk wat mensen gehoor gegeven. Hoe later het werd, hoe meer berichtjes binnenstroomden via sociale media.

Responsible Young Drivers zette dit weekend tientallen jonge chauffeurs in om anderen - die wat te diep in het glas hebben gekeken - veilig thuis te brengen. Dit jaar riep de organisatie voor het eerst jongeren op om via de hashtag #SAFEINBED selfies te sturen naar familie en vrienden om hen gerust te stellen – en om daarna het beeld op sociale media te delen. “Zo kunnen we het enthousiasme van millenials voor selfies eindelijk nuttig inzetten”, klonk het vooraf aan de actie.

Aan de oproep werd gehoor gegeven, soms op erg creatieve wijze. Voorlopig hebben wij overigens nog geen BV’ers gespot die een #SAFEINBED selfie gepost hebben. Zijn ze nog allemaal aan het feesten?

Happy 2018 #safeinbed pic.twitter.com/VshKcjk7cM Filip Eeckelaert(@ FEeckelaert) link

Ben er klaar voor #safeinbed pic.twitter.com/DpGzzHKY5E Ingrid Hbn Ⓥ(@ IngridHbn) link

Kwestie van het nieuwe jaar goed in te zetten... 😏 #SafeInBed pic.twitter.com/FPVrSS59FK Tanja Van Tongelen(@ Tanja_VT) link

5:25. Je suis rentrée & #safeinbed ! Bonne année aux 10 personnes merveilleuses de ma TL qui lisent mes tweets ! ❤️🎉 hahahahaaa pic.twitter.com/Tl4wZzuum0 Fiona🍟🍫(@ PandaKatic) link

What a night! #safeinbed pic.twitter.com/v5oTNlyhzL Pieter Dobbelaere(@ Pieter5) link