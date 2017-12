Lachen met Trump en veel Ed Sheeran: dit waren de 10 viraalste video's van 2017 Tine Kintaert

12u40 0 Screenshot Internet Het einde van het jaar nadert, en dat betekent dat er overal eindejaarslijstjes opduiken. YouTube gaf vanochtend enkele cijfers vrij, waaronder de meest trending video's van het afgelopen jaar.

De meest trending video's zijn de beelden die in 2017 het meest bekeken, geshared, geliket en becommentarieerd werden. De top tien is samen goed voor meer dan 633 miljoen views, 83 miljoen meer dan in 2016. Ze werden alles samen meer dan 40 miljoen uur bekeken, en de kanalen in kwestie hebben samen meer dan 55 miljoen abonnees.

1. Until we will become dust - Oyster Masked

Wij hebben er nog nooit van gehoord, maar in Azië is de zangwedstrijd 'The Mask Singer' razend populair. Het is een beetje vergelijkbaar met Idool, maar de deelnemers moeten hun gezicht verbergen achter de meest bizarre maskers. In juni koos een van de kandidaten uit de Thaise versie voor een oesterkostuum bij het zingen van het nummer 'Until we will become dust'. Vraag ons niet waarom - zijn zangkunsten zijn niet formidabel -, maar de video is de meest virale van het jaar met meer dan 181 miljoen views.

2. Shape of You - Kyle Hanagami Choreography

Ed Sheeran veroverde maar liefst twee plaatsjes in deze lijst, maar zelf is hij niet te zien in de video die de zilveren medaille haalde. Choreograaf Kyle Hanagami gebruikte het nummer 'Shape of You' in een van zijn lessen en de bijhorende danspasjes gingen viraal. Met zijn 118 miljoen views is het de meest bekeken choreovideo aller tijden op het videoplatform.

3. Ping Pong Trick Shots 3 - Dude Perfect

De mannen achter het Dude Perfect-kanaal hebben veel vrije tijd, en vullen die met het uitvoeren van de gekste pingpong-trucjes. Deze compilatievideo lokte maar liefst 93 miljoen kijkers en kaapte daarmee de derde plaats weg. En het is niet eens de populairste video van hun kanaal.

4. Darci Lynne - America's Got Talent 2017

De buiksprekerkwaliteiten van tiener Darci Lynne haalden in mei alle nieuwsmedia. De 12-jarige meid werd door een golden buzzer rechtstreeks naar de liveshows gestuurd, en werd in september uiteindelijk ook de winnaar van America's Got Talent 2017. De video op YouTube kon meer dan 41 miljoen mensen bekoren.

5. Ed Sheeran Carpool Karaoke - The Late Late Show

Als James Corden carpoolt, doet het videoverslag daarvan het altijd prima op de filmpjessite. Geen enkele werd dit jaar echter beter bekeken dan die van Ed Sheeran: 39 miljoen mensen klikten al op de beelden. En zeggen dat Sheeran lang twijfelde om deel te nemen omdat hij het concept niet echt veelbelovend vond.

6. Lady Gaga's Super Bowl Halftime Show - NFL

De ster die de pauze van de Super Bowl mag opleuken, is er altijd eentje om u tegen te zeggen. Dit jaar keek iedereen reikhalzend uit naar het optreden van Lady Gaga. De meeste mensen verwachtten bizarre kostuums en veel naakt, maar Gaga hield het uiteindelijk relatief sober en ingetogen - voor zover haar nummers ingetogen kunnen zijn dan toch. Toch haalde video van de show 37 miljoen views.

7. "Inauguration Day" - A Bad Lip Reading

Lachen met Trump is intussen een wereldwijde sport geworden. De video van Bad Lip Reading rond de inauguratie van de president stak er met kop en schouders bovenuit. 35 miljoen mensen vonden de video hilarisch, en daar horen wij ook bij.

8. History of the entire world, I guess - Bill Wurtz

Bill Wurtz publiceert al jaren animatievideo's op zijn YouTubekanaal, maar geen enkele deed het zo goed als die waarin hij de geschiedenis van de hele wereld probeert te vertellen. Het is een klepper van meer dan 19 minuten lang, maar door het hoge tempo en Bills gevoel voor humor raak je zonder problemen op het einde.

9. In a Heartbeat - Animated Short Film

De video is 'maar' vier minuten lang, maar Beth David en Esteban Bravo van de Ringling College of Art and Design wisten in die tijdsspanne heel wat mensen te raken. Het korte liefdesverhaal is erg herkenbaar, maar draagt ook een maatschappelijke boodschap uit. Het resultaat: meer dan 31 miljoen views.

10. Children interrupt BBC News interview - BBC News

Het was professor Robert Kelly zijn dag niet toen hij in maart een interview mocht geven aan de BBC. Het ging allemaal prima tot zijn kinderen besloten om hem een bezoekje te brengen. Wat daarop volgde was een staaltje pure slapstick. Niemand die nog weet wat de arme man over Zuid-Korea vertelde, maar de beelden zullen vermoedelijk nog jarenlang meegaan.