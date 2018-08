Laat Spotify je binnenkort gratis reclame doorspoelen? kg

13 augustus 2018

09u12

Bron: CNET, AdAge 0 Internet In Australië experimenteert Spotify sinds vorige maand met een nieuwe functie die gebruikers toestaat om gratis bepaalde advertenties over te slaan. Dat zegt Danielle Lee, directeur partneroplossingen bij Spotify, in een interview met AdAge . De muziekstreamingdienst wil op die manier meer leren over de voorkeuren van hun gebruikers. Het gaat voorlopig nog om een proefproject, maar de ambitie is om de functie wereldwijd uit te rollen.

De zogenaamde 'Active Media'-functie geeft gebruikers de optie om bepaalde advertenties over te slaan. Wanneer een reclameblok begint, kunnen ze kiezen of ze de advertentie willen bekijken of beluisteren, of helemaal willen skippen. Er staat geen limiet op het aantal advertenties die zo overgeslagen kunnen worden, meldt Lee.



Het is echter niet duidelijk of gebruikers ook de mogelijkheid krijgen om alle advertenties over te slaan of enkel kunnen overslaan tot ze een advertentie vinden die wél bij hun voorkeuren past.

Gepersonaliseerde reclame

Spotify ziet in de functie een manier om adverteerders meer details te bieden over hun publiek. Uit de advertenties die een gebruiker al dan niet doorspoelt, wil de dienst meer leren over de voorkeuren van hun luisteraar. Dat moet een “meer gepersonaliseerde advertentie-ervaring” opleveren.



Als de resultaten in het Australische proefproject meevallen, is Spotify van plan om de functie uit te breiden in de rest van de wereld, bevestigt Lee.