Kurkdroog gaat minder video's posten op Facebook, en dit is waarom sam

26 juni 2018

11u57 0 Internet Het Antwerpse komisch duo Kurkdroog zet Facebook op een zijspoor en gaat voluit voor YouTube. De reden? Het dalende bereik op Facebook én het betere verdienmodel van YouTube.

"Beste volgers, wij gaan hier stilaan minder en minder uploaden", luidt het op de Facebookpagina van de vloggers. "Als je op de hoogte wil blijven van onze rommel doe je er goed aan je te abonneren op onderstaand kanaal."

Hallo, Kurkdroog? "De beslissing zat al een tijdje in ons hoofd", legt Angelo Redondo uit aan onze redactie. Sinds januari is Facebook veel persoonlijker geworden, wat wil zeggen dat pagina's en merken minder tot bij hun volgers komen. Dat was een beslissing van de heer Mark Zuckerberg zelf, en dat worden wij wel gewaar, want we merken dat ons bereik minder is geworden. Daarnaast speelt ook het verdienmodel van YouTube mee. Op Facebook is daar lang sprake van dat het ook zou komen, en we hebben daar ook op gewacht. Ten derde is YouTube ook vriendelijker om continuïteit op te bouwen, om series uit de grond te stampen en zo."

Bereik

Voelen ze dat verschil in bereik dan zo sterk? "Ja, ik voel toch dat het vroeger sneller ging", zegt Angelo. "Als we vroeger een sketch of een filmpje deelden op onze Facebookpagina, haalde dat toch geruisloos 100.000 volgers, en nu veel minder. En op Facebook is het net de bedoeling om het bereik zo groot mogelijk te houden. Nu dat dat weggevallen is, en omdat we het idee al langer hadden, heeft dat eigenlijk de doorslag gegeven om YouTube ook een kans te geven."

Of veel collega's hetzelfde overwegen, kan Angelo niet zeggen. "Ik ken eigenlijk maar een persoon die ook erg actief is op Facebook, en dat is Jamilla Baidou, en die is toevallig onlangs ook wel overgestapt naar YouTube. Maar de meesten die ik ken, staan al op YouTube, en weinigen gebruiken nog Facebook."

Geen vaarwel

Facebook helemaal links laten liggen, doet Kurkdroog echter niet. "We gaan Facebook absoluut niet achterlaten. We gaan gewoon iets proberen om te zien wat het daar zegt. We gaan minder posten, maar niet helemaal niks meer. Dat zeker niet."

